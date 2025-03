Kopitar začel goleado, Kralji so se igrali z vodstvom, a vendarle zmagali

Anže Kopitar in njegovi Los Angeles Kings so po črni seriji petih porazov v ligi NHL v noči na nedeljo proti St. Louis Blues (2:1) le prišli do zmage, nato pa na zmagovitih tirnicah ostali tudi po zahtevnem gostovanju pri divizijskem tekmecu Vegas Golden Knights. V prestolnici igralništva so gledalci videli kar 11 golov, na koncu pa so s 5:6 zmagali Kralji. Kapetan Kopitar je zadel za vodstvo z 0:1, k zmagi Kraljev, ki so vodili že s 5:2, pa dodal še podajo pri zmagovitem golu. Aleksander Ovečkin je po novem golu le še osem golov za strelskim kraljem Waynom Gretzkyjem.

Kralji so dobro začeli tekmo in v ameriški igralniški meki po uvodni tretjini povedli z 2:0. Na uvodu v drugi del igre so povišali na 3:0, na zadnji odmor pa odšli s prednostjo 4:2. V zadnji tretjini so povedli s 5:2, nato pa dopustili domačim, da so se približali najprej na 3:5, potem 4:6, potem pa še 5:6, a do preobrata vendarle ni prišlo. Strelec odločilnega gola za zmago gostov je bil Adrian Kempe.

Anže Kopitar je k zmagi prispeval gol in asistenco. Foto: Guliverimage Med strelce so se poleg Kopitarja in Kempeja vpisali še Quinton Byfield, Warren Foegele, Trevor Moore in Brandt Clarke, vratar gostov David Rittich pa je zaustavil 27 strelov.

Kopitar je dosegel svoj 16. gol v sezoni in obenem 16. v karieri proti Vegas Golden Knights. Branilec Vladislav Gavrikov in napadalec Foegele sta oba prispevala stoti podaji v karieri.

Na drugi strani je Tomaš Hertl dosegel hat-trick, zadela sta še Nicolas Roy in Brandon Saad, domači vratar Adin Hill pa je zbral 29 obramb.

Zdaj kralje čakajo tri tekme v domači dvorani. Najprej bodo v torek gostili New York Islanders.

Kralji so s 75 točkami na sedmem mestu zahodne konference, Vegas je z 82 tretji na zahodu in vodilni v pacifiški diviziji.

Washington po točkah ujel Winnipeg, Ovečkin še bližje Gretzkyju

Uspešno sezono so nadaljevali člani druge ekipa zahoda Dallas Stars, ki so 42. zmago (4:1) dosegli v Vancouvru. Na vrhu zahoda s šestimi točkami več ostaja Winnipeg Jets, ki je izgubil s Carolina Hurricanes. Mark Jankowski je ob zmagi Caroline vknjižil dva gola.

Isto število točk kot Winnipeg (92) ima po zmagi s 4:2 nad Seattlom tudi Washington, končni rezultat je potrdil Aleksander Ovečkin, ki je ob koncu zadel v prazen gol. 39-letni Rus je zdaj pri 886 zadetkih, od strelskega rekorderja Wayna Gretzkyja ga loči le še osem golov.

Aleksander Ovečkin potrebuje le še devet golov, da bo sam na vrhu večne lestvice strelcev lige NHL. Foto: Reuters

Ena najbolj skromnih ekip lige Pittsburgh Penguins je končala negativni niz z 1:3, zmagala je pri Minnesota Wild, dva gola je dosegel kapetan Sidney Crosby.

Do zmag so prišli še New Jersey Devils, Columbus Blue Jackets in Anaheim Ducks. Slednji so s 4:1 premagali New York Islanders, Sam Colangelo je ob zmagi dvakrat zadel, ob drugem golu je plošček poslal v nebranjeno mrežo.

Liga NHL, 9. marec

