Kopitar v polno, konec črnega niza Kraljev

Hokejisti Los Angeles Kings so sinoči v severnoameriški ligi NHL na domačem ledu po podaljšku premagali St. Louis Blues z 2:1 in prekinili niz petih porazov zapovrstjo. Slovenski zvezdnik in kapetan kraljev Anže Kopitar je dosegel gol v prvi tretjini.

Kopitar, ki je tokrat sprožil dva strela proti golu tekmeca, je poskrbel za vodstvo kraljev v prvi tretjini, v zadnji pa je 4:16 minute pred koncem izenačil Nick Leddy. Zmago je kraljem po vsega 27 sekundah podaljška zagotovil Quinton Byfield.

Izkušeni slovenski as je vpisal 15. gol v letošnji sezoni na 61 tekmah. Ob tem ima tudi 34 podaj in je skupaj pri 49 točkah v sezoni, skupno v karieri pa je zabeležil že 1260 točk.

Kralji so s 73 točkami na sedmem mestu v zahodni konferenci in na tretjem v pacifiški skupini. V tej so pred njimi Vegas Golden Knights (82) in Edmonton Oilers (78). Na vrhu zahoda so hokejisti Winnipeg Jets (92) pred Dallas Stars (84). St. Louis, ki je na zadnjih desetih tekmah sicer sedemkrat zmagal, je deseti na zahodu.

Naslednjo tekmo bodo Kings igrali že danes ponoči, ob 1. uri zjutraj po slovenskem času jih čaka gostovanju v Las Vegasu.

Liga NHL, 8. marec

Lestvica

