V ligi NHL imata tako vodilno moštvo vzhodne in zahodne konference po 88 točk, Washington Capitals in Winnipeg Jets. Slednji v noči na petek, ko je na sporedu kar devet tekem, gostujejo pri Philadelphii Flyersih. Ti imajo kar 15 zmag manj, so pa dobili prvi medsebojni dvoboj sezone, po streljanju kazenskih strelov z 2:1.