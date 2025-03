Sramota na ledu, ki je zaostrila pravila #video

Dogajanje pred šesto tekmo konferenčnega finala lige NHL je pred slabimi štirimi desetletji postreglo z enim bolj umazanih trenutkov, ki ga je takratni podpredsednik tekmovanja Brian O’Neill označil kot pravo sramoto za ligo. V glavnih vlogah dolgega in množičnega pretepa v dvorani Montreal Forum so bili hokejisti Montreal Canadiens in Philadelphia Flyers. Norosti vročekrvnih ekip vodstvo NHL takrat ni več moglo prezreti, tako da je več kot desetminutni spopad pomembno vplival na spremembe pravil, vezane na pretepe v najmočnejši hokejski ligi na svetu.

Množični pretepi pred več desetletji v ligi NHL niso bili redka stvar. A pravih posledic v obliki denarnih kazni ali prepovedi igranja dolgo ni bilo. Se je pa marsikaj spremenilo po 14. maju 1987, ko je prepir v končnici med takratnimi branilci Stanleyjevega pokala Montreal Canadiens in Philadelphia Flyers dosegel vrhunec.

Ozračje je bilo naelektreno že med ogrevanjem v Montreal Forumu, vse skupaj pa se je stopnjevalo ob koncu ogrevanja moštev, ki sta se merili za preboj v veliki finale.

Claude Lemieux je rad jezil tekmece in ob koncu ogrevanja streljal v njihov gol. Foto: Reuters Branilec Philadelphie Ed Hospodar in vratar Glenn "Chico" Resch sta predvidevala, da bo zvezdnik napada Montreala Claude Lemieux nadaljeval svoj ritual, ki je tako jezil tekmece, še toliko bolj, ko je šlo za tekme končnice.

Lemieux je imel namreč navado, da je ob koncu ogrevanja streljal na prazen tekmečev gol. Tokrat je že nakazal, da bo odšel v slačilnico, a se nato s Shaynom Corsonom vrnil na led z namero, da plošček pospravita v gol Philadelphie.

Hospodar ju je opozoril, naj si ne drzneta niti pomisliti, da bi streljala, a zaman. Corson je ustrelil in sprožil pretep, ki so ga, predvsem tisti na vodilnih položajih, opisali kot veliko sramoto za tekmovanje, bolj so bili, razumljivo, nad dogajanjem navdušeni gledalci.

Hospodar se je spravil na Lemieuxa, ga vrgel na tla in se ga lotil s pestmi. Corson je poskušal pomagati soigralcu, a je vratar Philadelphie poskrbel, da ni prišel blizu pretepačev.

Kako je izbruhnil pretep (od 4:40 naprej):

Ni preteklo veliko časa, ko so za dogajanje izvedeli preostali igralci, ki so bili že v slačilnicah. Vrnili so se na led, nekateri so pritekli brez zgornjega dela oprav, in začel se je vsesplošni pretep. "Padalo" je z vseh strani, po pisanju New York Timesa sta bila v enega bolj divjih dvobojev vpletena korpolentni branilec Philadelphie Dave Brown in napadalec domačih Chris Nilan. Trener Philadelphie Mike Keenan je za ogrevanje "oblekel" več hokejistov, kot bi jih lahko, tako da so bili gostje v pretepu v številčni prednost.

Razdejanje na ledu je trajalo 15 minut. Šele takrat je na led prišel glavni sodnik Andy van Hellemond ter z linijskima sodnikoma Waynom Bonneyjem in Bobom Hodgesom začel vzpostavljati red. Igralci so se vrnili v slačilnice in z 20-minutno zamudo začeli dvoboj. Nekateri so priznali, da so bili bo pretepu tako izčrpani, da so komaj odigrali še kako pomemben dvoboj. Philadelphia je zmagala s 4:3 in gostiteljem na njihovem ledu zadala boleč poraz, saj so ostali brez finala.

Izseki množičnega pretepa:

"Bali smo se, da bo prišlo do tega, a v našem pravilniku ..." Nekdanji hokejist, pozneje pa direktor hokejskih operacij lige NHL Jim Gregory je pričakoval podoben pretep. Foto: Wikimedia Commons

Po dvoboju so se oglasili vodilni možje tekmovanja in izrazili zgroženost nad dogajanjem. "Bali smo se, da bo ob vseh neumnostih, ki so se dogajale pred tekmo, izbruhnilo kaj podobnega. A hkrati v našem pravilniku do takrat nismo imeli pravil, ki bi se nanašala na podobne stvari," je dejal takratni izvršni direktor hokejskih operacij lige NHL Jim Gregory, podpredsednik lige Brian O'Neill pa je množični pretep označil za "sramoto ligi" in napovedal spremembe.

"Liga do takrat ni naredila ničesar, da bi ustavila podobne pretepe," se je pred tremi desetletji spominjal Hospodar, ki je moral po dvoboju še s tremi "začetniki" pretepa na zaslišanje k O'Neillu. Vsi so prejeli denarne kazni, Hospodar, ki dogajanja ni želel komentirati, pa najhujšo. Prejel je prepoved igranja do konca sezone.

Vsi vpleteni v pretep v Montrealu so prejeli denarne kazni, vse skupaj za 24.500 ameriških dolarjev (danes 23.500 evrov), Hospodar pa je bil suspendiran do konca končnice.

Ukrepali vsaj deset let prepozno

Mnogi so se strinjali, da so vodilni pri pretepih, ki so se izrodili, ukrepali prepozno. "Verjetno so 'čiščenje' lige začeli vsaj deset let prepozno," je menil Charlie Simmer, ki je bil z Bostonom v 80. letih sam vpleten v več podobnih pretepov na ledu.

Kanadčan Charlie Simmer se je strinjal, da bi morali ukrepe zaostriti že prej. Foto: Guliverimage

A tokratne "norosti" glavni vrh NHL ni mogel več prezreti. Zaostrili so pravilnik, okrepili suspenze in dodali višje globe. Novi standardi so delovali, v dveh letih je bilo množičnih pretepov "s klopi" bistveno manj.

In kaj vse so zajemali novi pravilniki? Poleti leta 1987 je NHL uvedla pravilo, po katerem se igralca, ki zapusti klop z namenom začetka pretepa ali vključitve v pretep, kaznuje z do desetimi tekmami prepovedi igranja in z do 10 tisoč ameriškimi dolarji finančne kazni.

Prav tako so uvedli denarne kazni za trenerje, ki ne zmorejo krotiti varovancev, in omejili število igralcev, ki so lahko drsali na ogrevanju pred tekmo.

