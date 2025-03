Patrick Kane s petimi točkami pomagal končati negativni niz

Hokejisti Detroit Red Wings so pred domačimi gledalci končali šest tekem dolg niz porazov. Ob zmagi s 7:3 nad Buffalo Sabres je bil izjemno razpoložen Patrick Kane, vpisal je dva gola in tri asistence. Detroit je od mest, ki vodijo v končnico, oddaljen dve točki, Buffalo je zadnji na vzhodu. Vroče je bilo na kanadskem obračunu v Calgaryju, kjer so gostje iz Vancouvra slavili po izvajanju kazenskih strelov. Podaljšek je odločil v Seattlu, kjer so domači s 5:4 strli Montreal, Brandon Montour je ob zmagi dvakrat zadel in dvakrat podal. Utah je tesno, s 3:2 premagal Anaheim.