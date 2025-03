Hud poraz osamelega strelca Kopitarja in soigralcev

V noči na torek so v ligi NHL odigrali šest tekem. Na delu je bil tudi Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja, ki je vknjižil četrti zaporedni poraz. S kar 5:1 ga je odpravilo eno najbolj skromnih moštev lige Chicago Blackhawks. Pri tem je ob debiju v dresu Chicaga blestel vratar Spencer Knight. Edini gol za Kalifornijce je prispeval prav kapetan Kopitar, ki je v 12. minuti izenačil (1:1). Njegova ekipa ostaja sedma za zahodu. Vodilni v vzhodni konferenci Washington Capitals, ki so podaljšali z obema svojima vratarjema, so šele po kazenskih strelih strli Ottawa Senators (5:4), kapetan Aleksander Ovečkin se tokrat po golih ni približal rekorderju Waynu Gretzkyju, od Kanadčana ga loči deset golov.

Nekdanji član Kraljev Alec Martinez je v 11. minuti zadel za prvo vodstvo Chicaga, a to ni trajalo prav dolgo, po manj kot minuti se je pod izenačujoči gol podpisal kapetan Anže Kopitar.

Ta je bil na koncu edini, ki je uspel premagati izjemno razpoloženega domačega vratarja Spencerja Knighta, ki so ga pred dnevi v zameno za branilca Setha Jonesa pripeljali iz Floride. Zaustavil je 41 so 42 strelov na svoj gol, na drugi strani je Chicago sprožil le 19 strelov, a Darcy Kuemper ni imel svojega večera. Prejel je štiri gole iz 18 poskusov, za končnih 5:1 pa so gostitelji plošček poslali v prazen gol.

Spencer Knight in his Blackhawks debut:



— 41 saves

— 1 GA

— .967 SV%



What a win for the Kid — Going to miss him⚔️ pic.twitter.com/MJbKlPEyUQ — FL PanthersMuse (@flpanthersmuse) March 4, 2025

Za Kopitarjeve je to četrti zaporedni poraz, po katerem s 70 točkami ostajajo na sedmem mestu zahodne konference. Na prvem je Winnipeg Jets, Chicago pa je predzadnji, 15. na zahodu.

Washington Capitals so do zmage prišli po izvajanju kazenskih strelov. Foto: Reuters

Vodilna ekipa vzhoda Washington je gostila Ottawa Senators, vodila s 3:0, a prednost zapravila. Dobro minuto pred koncem rednega dela je Brady Tkachuk zadel za 4:4 in izsilil podaljšek. V tem gola ni bilo, sledilo je izvajanje kazenskih strelov, po teh pa zmaga domačih. Kapetan Aleksander Ovečkin se ob zmagi ni vpisal med strelce, tako da ostaja pri 884. zadetkih, od rekorderja Wayna Gretzkyja ga loči še deset golov.

Washington Capitals so poskrbeli za svojo prihodnost na položaju vratarja. Nedavno je šestletno pogodbo za 35,1 milijona ameriških dolarjev (33 milijonov evrov) podpisal Logan Thompson, zdaj pa je podaljšal še Charlie Lindgren. Ta je podpisal še za tri leta in za devet milijonov (8,5 milijona evrov).

Loterija je odločala tudi na tekmi med Toronto Maple Leafs in San Jose Sharks. Gostitelji so povedli z 2:0, kalifornijska zasedba je v zadnji tretjini izenačila, po izvajanju kazenskih strelov pa zmagala.

Tesno je bilo tudi na tekmi med Montreal Canadiens in Buffalo Sabres, po podaljšku so z golom Mika Mathesona zmagali Canadiensi.

Panterji so končali zmagoviti niz Tampe. Foto: Reuters

Konec zmagovitega niza Tampe

Prvaki s Floride so na floridskem derbiju tesno, z 2:1, premagali Tampa Bay Lightning, oba gola za zmagovalce je dosegel Aleksander Barkov. Za panterje je bila to četrta zaporedna zmaga, za Tampo pa prvi poraz po osmih zmagah.

Do zanesljive zmage so prišli tudi člani NY Rangers, ki so doma s 4:0 odpravili NY ISlanders, Igor Šesterkin je zaustavil vseh 22 strelov gostov.

