V Chicagu že zvečer, ponoči še štiri srečanja

V noči na ponedeljek bomo v hokejski ligi NHL spremljali pet srečanj. Prvo se bo za slovenske ljubitelje najhitrejše moštvene igre začelo že ob 21. uri, ko se bosta udarila Chicago Blackhawks in New York Rangers.

Dvoboj dveh izmed slabših moštev lige, ki sta trenutno krepko oddaljena od končnice bo edini, ki se bo začel že pred polnočjo. Takrat sledita tekmi med Bostonom in drugim moštvom iz New Yorka, Rangersi, ter Carolino in Pittsburghom.

Na delu bo še Toronto, ki bo na vzhodu lovil priključek k vodilnemu Washingtonu. Javorjevi listi bodo doma pričakali Philadelphio. Večer bosta sklenila Anaheim in Tampa.

Anžeta Kopitarja in njegove Kralje novo srečanje čaka v noči na sredo, ko bodo gostili Calgary.

