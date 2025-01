Prvaki po loteriji strli Pittsburgh, hat-trick Saada

Aktualni prvaki lige NHL, hokejisti Florida Panthers so na domačem ledu po izvajanju kazenskih strelov s 3:2 premagali Pittsburgh Penguins in ostajajo četrti na vzhodu, tri točke za vodilnim Washingtonom.

Prvaki so na vrhu atlantske skupine s 24. zmago ujeli Toronto. Pri izvajanju kazenskih strelov sta zadela Sam Reinhart in Anton Lundell. Pred tem so gostitelji v napetem obračunu v drugem delu povedli po golu Gustava Forslinga, a je še pred odmorom izenačil Sidney Crosby. Ko je Matthew Tkachuk v 49. minuti zadel za 2:1, je vse do končnice kazalo na tesno domačo zmago. Rickard Rakell pa je gostom 40 sekund pred koncem ob domači izključitvi priigral podaljšek in točko.

Po izvajanju kazenskih strelov sta točki namreč vendarle ostali na vroči Floridi. Junak domače zmage je bil vratar Spencer Knight z 29 obrambami, pri izvajanju kazenskih strelov pa je ustavil tudi Crosbyja in Rakella.

Z istim rezultatom (3:2), a po rednem delu je Edmonton premagal Anaheim, zmagoviti gol je dosegel Leon Draisaitl. Ta je strelsko statistiko izboljšal še na 13. tekmi zaporedoma, tokrat pa minuto in 35 sekund pred koncem dosegel odločilni gol za zmago.

Junaka zmage St. Louisa, Jordan Binnington s shutoutom in Brandon Saad s tremi goli. Foto: Reuters Manj tesno je bilo na obračunu St. Louis Blues in Ottawa Senators, kjer domači niso prejeli gola - Jordan Binnington je za 18. shutout kariere zaustavil vseh 20 strelov gostov -, sami pa dosegli štiri. Pod hat-trick se je podpisal Brandon Saad.

Brez prejetega gola je zmagal tudi Nashville Predators, ki je iz Vancouvra odpeljal zmago s 3:0, dva gola je dosegel v nebranjeno mrežo. Med vratnicama je blestel finski čuvaj mreže Juuse Saros, ki je ubranil vseh 27 strelov domačih. Steven Stamkos je z golom v 37. minuti poskrbel za zmago. Ko so gostitelji v lovu na izenačenje v končnici zamenjali vratarja s šestim igralcem na ledu, sta za 3:0 zabila še Gustav Nyquist in Colton Sissons.

Do zmage je prišla tudi najbolj skromna ekipa lige Chicago Blackhawks, ki je na svojem ledu končala niz porazov, Montreal so premagali s 4:2.

Anže Kopitar in druščina LA Kings bodo četrto zaporedno zmago iskali v noči na nedeljo po slovenskem času, ko bodo gostili Tampa Bay Lightning.

Liga NHL, 3. januar:

Lestvica:

