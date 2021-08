Belorusinja Kristina Cimanouskaja se ne želi vrniti domov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kristino Cimanouskajo so vrgli iz beloruske ekipe.

Foto: Guliverimage

Beloruska atletinja Kristina Cimanouskaja bi v ponedeljek morala tekmovati na 200 m, a so jo zaradi kritičnega javnega nastopa vrgli iz ekipe. Danes je bila tako že na letališču, da bi zapustila Tokio, a zaenkrat ostaja na Japonskem.

Cimanouskaja je po tem, ko so ji v ekipi rekli, naj "spakira kovčke", da bo odšla domov, za pomoč prosila Mednarodni olimpijski komite (Mok). "Skušajo me spraviti iz države brez mojega dovoljenja. Mok prosim, da se vmeša," je po poročanju spletnega portala BBC Belorusinja dejala v videu, ki ga je objavila preko kanala beloruske športne solidarnostne organizacije, ta podpira športnike, ki so jih zaprli ali onemogočili zaradi njihovega političnega mišljenja.

Mok je v kratki izjavi dejal, da je videl poročanja medijev in da je beloruski olimpijski komite že prosil za pojasnilo.

Kot poroča beloruski novinar Tadeusz Giczan, Cimanouskaje na koncu ni bilo na letu in ostaja na Japonskem. To je preko videa potrdila tudi športnica sama: "Sem na varnem. Trenutno se odločajo, kje bom preživela noč."

Pred tem je dejala, da so jo na hitro brez opozorila uvrstili v štafeto teka na 400 m, potem ko ena izmed njenih reprezentančnih kolegic ni mogla nastopiti. Beloruski mediji so njeno potezo obsodili in dejali, da nima ekipnega duha.

V nedeljo pa je sporočila, da so trenerji prišli do nje ter ji rekli, naj "spakira", da bo odšla domov. Sprinterka je Reutersu povedala, da so jo vrgli iz ekipe, ker je na Instagramu govorila o tem, kako jih trenerji zanemarjajo.

Beloruski olimpijski komite pa je svoje dejanje pojasnil s tem, da je Cimanouskaja brez mesta v reprezentanci ostala zaradi slabega čustvenega in psihološkega stanja.

Beloruska športna solidarnostna organizacija je bila sicer ustanovljena avgusta 2020, potem ko so nekateri športniki javno protestirali proti ponovni izvolitvi Aleksandra Lukašenka. Nekateri športniki so zaradi tega ostali brez finančne podpore in mesta v reprezentanci.