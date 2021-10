Razkrito ime žrtve spolnega nadlegovanja, ki pretresa ligo NHL

V ekipi ameriške profesionalne hokejske lige Chicago Blachawks je v sredo izbruhnila afera v zvezi s spolno zlorabo. Pomočnik trenerja Brad Aldrich naj bi leta 2010 spolno zlorabil enega izmed igralcev, ki so ga najprej predstavili s psevdonimom John Doe, v televizijskem pogovoru pa so razkrili njegovo identiteto, žrtvino ime je Kyle Beach.

Zdaj 31-letnik trenutno igra v Nemčiji, po odhodu iz Chicaga pa je bil v ligi Ebel član Red Bull Salzburga, Graza in VSV-ja iz Beljaka, poroča AFP.

V času incidenta je kot 20-letnik igral za podružnično ekipo Rockford IceHogs, med končnico Stanleyjevega pokala pa je z Blachawks treniral. Do incidenta, v katerem je sodelovala tudi Aldridgeva prijateljica, naj bi prišlo v trenerjevem stanovanju. Kot pravi Beach, je vse to klubu prijavil številnim ljudem, a se ni zgodilo nič, zato se je počutil, kot da ne obstaja.

"Če sem iskren, me je bilo potem strah. Moja kariera je bila ogrožena, počutil sem se osamljenega in umazanega. Kot 20-letnik nisem vedel, kaj naj storim. Nikoli si nisem mogel predstavljati, da bi me ogrožal nekdo, ki bi moral biti tam, da bi mi pomagal. Gledal sem, kako Aldrich z ekipo proslavlja naslov prvaka in v želodcu se mi je obračalo," je dejal Beach, ki je spomine tlačil z zlorabo alkohola in prepovedanih drog.

Žal mu je, da pri vsem ni bil bolj odločen, saj bi s tem preprečil, da se ne bi podobne reči dogajale tudi drugim. Aldridge je namreč vpleten še v druge incidente, spolno občevanje s 16-letnim hokejistom na srednji šoli Houghton, ki ga je treniral leta 2013, je že priznal.

Zaradi incidenta in nepopolne klubske preiskave Stan Bowman ni več generalni menedžer kluba, odstopil pa je tudi z mesta vodje ameriške reprezentance na OI v Pekingu.