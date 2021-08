Drama beloruske olimpijke: prošnja za azil na Poljskem

Tiskovni predstavnik japonske vlade Katsunobu Kato je danes dejal, da je beloruska tekačica "izrazila namen, da bo zaprosila za azil". V primer so vključili tudi Visoki komisariat ZN za begunce (UNHCR).

Atletinji sta vizum pripravljeni ponuditi Češka in Poljska, poroča britanski BBC. Češki zunanji minister Jakub Kulhanek je v nedeljo pojasnil, da ji ponujajo vizum za vstop na Češko, kjer bi lahko nato vložila prošnjo za mednarodno zaščito. "Naše veleposlaništvo v Tokiu je pripravljeno pomagati," je dodal po poročanju ruske tiskovne agencije Tass. Oglasil se je tudi slovenski premier Janez Janša, ki je v nedeljo tvitnil, da je Cimanovska dobrodošla v Sloveniji.

24-letnica se boji za varnost svoje družine, njen fant naj bi že zapustil Belorusijo. Foto: Reuters Po poročanju Reutersa se je Cimanovska danes popoldne po japonskem času zglasila na poljski ambasadi v Tokiu, kamor je prišla v "neoznačenem" srebrnem kombiju in v poslopje vstopila z dvema uradnikoma. Po informacijah člana lokalne beloruske skupnosti naj bi zaprosila za azil na Poljskem. Poljski konzularni uradniki informacije niso želeli komentirati.

Namestnik poljskega ministra za zunanje zadeve Marcin Przydacz je na družbenem omrežju zapisal, da je Poljska Cimanovski pripravljena ponuditi humanitarni vizum in nadaljevanje športne kariere na Poljskem, če se tako odloči.

Poland 🇵🇱 is ready to help Kryscina Tsimanouskaya a Belarusian athlete ordered by the Lukashenka regime to return form Olympic Games to Minsk. She was offered a humanitarian visa and is free to pursue her sporting career in Poland if she so chooses.