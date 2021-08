Bilesova vendarle v olimpijski boj

Novico o nastopu Bilesove na gredi so pozneje prek Twitterja potrdili tudi pri ameriški gimnastični zvezi. "Zelo smo vznemirjeni, da lahko za jutrišnji finale na gredi potrdimo dve ameriški športnici - Suni Lee IN Simone Biles!!" so med drugim zapisali in dodali, da komaj čakajo na oba nastopa.

Ena glavnih zvezd Ria 2016 ter dobitnica 31 kolajn z olimpijskih ter svetovnih prvenstev Bilesova je šokirala javnost, ko je po ponesrečenem nastopu na preskoku odstopila sredi ekipne tekme, na kateri so Američanke branile naslov. Zaradi psihičnih težav ni branila niti mnogobojske krone, že prej pa je odpovedala tudi finala na preskoku, bradlji in parterju.

Kot je 24-letnica sama pojasnila prek družbenih omrežij, jo dajejo "twistieji", s čimer je želela povedati, da njena glava in telo nista usklajena, da je v zraku pri zahtevni akrobatiki izgubila sposobnost orientacije v prostoru.

Ko se to zgodi na primer strelcu, ta zgreši tarčo, če pa ima s tem težave telovadka, si lahko tudi zlomi vrat, je slikovito njene težave skušala pojasniti nekdanja kapetanka ameriške vrste Aly Reismann.

Ko je imela nazadnje tovrstne težave, je trajalo več tednov, da so se umirile. Zdaj pa se je očitno odločila, da bo skušala v Tokiu osvojiti še eno kolajno. Kljub odstopu sredi tekme ji namreč pripada tudi ekipno srebro.