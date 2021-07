Tudi brez Bilesove veselje za ZDA, Sunisa Lee je nova olimpijska kraljica

Osemnajstletna ameriška telovadka Leejeva, ki je bila v kvalifikacijah tretja, je vodstvo prevzela na polovici tekmovanja in ga ni več izpustila iz rok. Kljub ne ravno "čisti" predstavi na zadnjem orodju je bila ta dovolj, da se je veselila olimpijskega zlata. S tribun je zanjo navijala tudi Bilesova, ki sicer ima še štiri priložnosti za olimpijske kolajne, saj se je uvrstila v vse štiri finalne nastope po orodjih.

Srebro je pripadlo Brazilki Rebeci Andrade, potem ko je po napaki pri doskoku na zadnjem orodju parterju, stopila je v prestop, dokončno izgubila boj za zlato. Bronasto odličje je pripadlo Rusinji Angelini Melnikovi, ki je skupaj z reprezentančnimi kolegicami na teh igrah že slavila ekipno zmago.

Foto: Reuters

V olimpijskih gimnastičnih bojih so pred tem že podelili tri komplete kolajn. Moško in žensko ekipno tekmo so dobili Rusi, ti tudi na teh igrah nastopajo pod nevtralno zastavo, ki jih je do zlata vodil svetovni in evropski prvak Nikita Nagornij. Pri telovadkah so se veselile Rusinje, potem ko je sredi tekme nadaljnje nastope odpovedala prva ameriška zvezdnica Bilesova. Serijske zmagovalke Američanke so bile druge.

Moški mnogoboj pa je pripadel domačemu najstniku Daikiju Hashimotu, ki je na olimpijskem prestolu nasledil kralja Koheija, kot imenujejo do teh iger nepremagljivega japonskega zvezdnika Koheija Uchimuro.

Gimnastika - športna, mnogoboj, ženske: ZLATO: Sunisa Lee (ZDA) SREBRO: Rebeca Andrade (Brazilija) BRON: Angelina Melnikova (ROK)

