Simone Biles, ki pri 24 letih velja za eno najboljših telovadk, je imela v prvem nastopu težave pri doskoku in je tekmovalno prizorišče zapustila v spremstvu moštvenega zdravnika. Kmalu zatem se je na prizorišče vrnila s povito desno nogo in odstopila z današnjega tekmovanja. Sprva so se pojavile informacije o poškodbi, pa tudi govorice o tem, da ima psihološke težave.

A Team USA coach said that Simone Biles' exit from the gymnastics team event "is not injury related." Coach said it is a "mental issue she is having," per NBC broadcast. — Al Butler (@ALaboutSports) July 27, 2021

Po koncu tekmovanja se je oglasila sama in potrdila, da ni poškodovana. "Gimnastika ni vse v življenju. Športniki smo ljudje in včasih je treba narediti korak nazaj. Nisem hotela nadaljevati in se poškodovati zaradi kakšne neumnosti. Narediti moram to, kar je zame najbolje, se osredotočiti na svoje duševno zdravje in ne ogrožati svojega zdravja in dobrega počutja. Želela sem si olimpijske igre zase, a zdelo se mi je, da to še vedno počnem za druge ljudi. V srcu me boli, ker so mi vzeli tisto, kar imam rada," je Bilesova po koncu ekipne tekme pojasnila, da se je umaknila zaradi skrbi za duševno zdravje, ki so ga zamajala visoka pričakovanja javnosti.

"Zdi se mi, da se ne zabavam več tako kot nekoč. Škoda, da se mi je to zgodilo ravno na olimpijskih igrah … A glede na dogajanje v zadnjem letu nisem presenečena, kako se je vse skupaj izteklo." Foto: Guliverimage

Ne zaupa si več kot nekoč

"Ne zaupam si več, kot sem si nekoč. Ne vem, ali je to starost. Bolj nervozna sem, ko se ukvarjam z gimnastiko. Zdi se mi, da se ne zabavam več tako kot nekoč. Škoda, da je do tega prišlo ravno na olimpijskih igrah … A glede na dogajanje v zadnjem letu nisem presenečena, kako se je vse skupaj izteklo," je po pisanju ameriških medijev v joku še dodala 24-letna zvezdnica športne gimnastike.

Kot pravi, se v gimnastiki ne zabava več kot nekoč. Foto: Reuters Kot je še pojasnila, so ji pri odločitvi, da se umakne, pomagali tudi nekateri športniki, ki poudarjajo pomen duševnega zdravja v športu. Med njimi je tudi Naomi Osaka, ki se je kljub zmagi umaknila z OP Francije.

Bilesovo čakajo še nastopi v finalu mnogoboja in v finalih po orodjih. Informacije o tem, ali bo nastopila že v četrtek, so različne, po zapisu z uradne strani tekmovanja je misli že usmerila v individualne boje za olimpijske kolajne.

V Riu je osvojila štiri zlata odličja in en bron.

Rusinje končale ameriško prevlado

V nadaljevanju ekipne tekme so jo zamenjale sotekmovalke Grace McCallum, Sunisa Lee in Jordan Chiles. Američanke so po treh zaporednih olimpijskih naslovih prestol prepustile Rusinjam, ki so dopolnile uspeh moških kolegov – ti so zlato kolajno osvojili dan pred njimi.

Rusinje so ekipne olimpijske prvakinje. Foto: Reuters

Gimnastika, ekipno, ženske: ZLATO: RUSIJA

SREBRO: ZDA

BRON: VELIKA BRITANIJA

Preberite še: