Masko nosi tudi med igranjem

Letošnje olimpijske igre v Tokiu so zaradi novega koronavirusa nekaj posebnega. Izstopata pa tudi brazilska igralka in igralec odbojke. Oba namreč nosita masko tudi med tekmami.

Moška brazilska reprezentanca v Tokiu brani olimpijski naslov, medtem ko brazilske odbojkarice prav tako spadajo med favoritinje za visoka mesta. Posebnost pa je, da nekateri od igralcev oziroma od igralk tudi med tekmami nosijo masko.

Ne želi biti ločen od svoje družine

Iz moške ekipe jo je nosil Lucas Satkamp, med ženskami pa jo je nosila Macris Carneiro. Oba sta dejala, da masko nosita zaradi zaskrbljenosti nad koronavirusom.

Satkamp je dejal, da masko nosi zato, da se ne bi okužil, saj bi bil potem dolgo časa ločen od svoje družine. "Bolj me skrbi za ženo in otroka. Navajen sem trenirati in igrati dvoboje z masko. Ne ščiti samo mene, ampak tudi moje kolege," je za Globo povedal brazilski odbojkar.

Maska na igrišču je ne moti

Macris Carneiro pa masko nosi predvsem zaradi tega, da spodbuja tudi druge, da nosijo masko med svetovno pandemijo. "Z masko igram zato, ker ščiti mene in ljudi okrog mene. Tudi z njo se počutim bolj varno."

"Verjamem, da je pomembno, da med pandemijo nosimo maske in spoštujemo distanco. Maska me ne moti, ko sem na igrišču. S tem lahko navdihnem ljudi, da še naprej nosijo maske," pa je povedala brazilska tekmovalka.