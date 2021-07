Trajković se bo boril za bronasto odličje!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski taekwondoist Ivan Trajković je v repasažu v prilagojeni težki kategoriji nad 80 kilogramov premagal Pito Taufatofuo iz Tonge in ga zdaj čaka borba za bron. V boju za tretje mesto se bo ob 13.45 pomeril z Južnokorejcem Kyo-don Inom.

Trajković je v današnji uvodni tekmi zanesljivo s 26:5 premagal Anthonyja Mylanna Obama iz Gabona, v četrtfinalu pa je moral priznati premoč prvemu favoritu Rusu Vladislavu Larinu. Ker pa se je prvi nosilec pozneje uvrstil v finale, je Slovenec ostal v boju za odličja in dobil možnost repasaža. Slovenec je to priložnost izkoristil in premagal nosilca zastave Tonga, Taufatofuo.

Trajković, ki je bil na igrah v Londonu 2012 enajsti, je bil boljši skozi celoten dvoboj repasaža, že po prvem delu je vodil s 6:0, enkrat mu je uspel tudi udarec v glavo. Tudi v nadaljevanju je bil tekmec v povsem podrejenem položaju in Slovenec je slavil z 22:1.

Naoljeni Pita Taufatofua. Foto: Reuters

Preberite še: