Naoljeni olimpijec bo udaril še tretjič, tokrat v vodi #video

Dolgo ga je napovedoval in včeraj končno tudi razkril. Pita Taufatofua, športnik z neobičajno življenjsko zgodbo, se bo na olimpijske igre v Tokiu leta 2020 poskusil uvrstiti v dveh med seboj nepovezanih športnih panogah: taekwondoju in kajaku (sprint na 300 metrov), ki se mu posveča šele zadnje tri mesece.

"Moj cilj je ..."

"Moj cilj je postati prvi človek, ki se bo na olimpijske igre uvrstil v treh različnih športih," je povedal najbolj prepoznaven prebivalec Tonge, pacifiške otoške državice z nekaj več kot sto tisoč prebivalci, ki leži na približno tretjini poti med Novo Zelandijo in Havaji.

Zakaj ravno kajak?

"Za kajak sem se odločil zato, ker mi je pri srcu in ker predstavlja vez z mojimi predniki. Polinezijci so pred tisoči let s kajaki potovali od otoka do otoka. In zaradi skrbi za naš planet. Želim, da so ljudje bolj ozaveščeni glede pomena oceanov in da se bolj zavedajo pomena skrbi za naš planet," je pojasnil svojo odločitev.

Na vprašanje novinarke CNN, ali je v kajaku kaj prida, je dejal, naj mu to vprašanje zastavijo ponovno po tem, ko bo čoln obvladoval do te mere, da se ta ne bo kar naprej prevračal.

Foto: Reuters

Nemogoče sanje ga ženejo dalje

"Medalja je nedosegljiva, a ravno to me najbolj vznemirja," je dejal in nadaljeval: "Tudi uvrstitev na olimpijske igre v teku na smučeh je bila nerealistična, a mi je uspela. Nemogoče sanje so tisto, kar me žene naprej," je poudaril.

Odprtje olimpijskih iger v Riu de Janeiru: prvič v središču pozornosti

Večina sveta je za postavnega 35-letnika prvič slišala septembra 2016, ko je zgoraj brez z naoljenim trupom, tradicionalnim krilom in natikači kot zastavonoša Tonge vkorakal na olimpijski štadion v Riu de Janeiru.

Kot je povedal v pogovoru za britanski The Guardian, njegov namen ni bil razkazovanje, enostavno je želel opozoriti na državo, ki jo je zastopal, in njene običaje. "Predstavljal sem našo tisočletno tradicijo. Ko smo prečkali Tihi ocean, nismo nosili oblek in kravate," se je namuznil ob pripombi, da bi se lahko oblekel tudi drugače.

Taufatofua kot zastavonoša Tonge na odprtju olimpijskih iger v Braziliji leta 2016. Foto: Reuters

Taufatofua je v hipu postal senzacija, gledalci odprtja olimpijskih iger pa so hiteli na splet iskat vse, kar je povezano s Tongo. Spletni iskalnik Google je zabeležil kar 230 milijonov poizvedovanj za besedno zvezo Kje je Tonga.

Na svoja olimpijska dosežka ne more biti ravno ponosen, tako v Riu (taekwondo) kot v Pjongčangu (tek na smučeh) se je uvrstil na rep razpredelnice, je pa poskrbel, da se je govorilo o njem (v Južni Koreji se je srečal tudi s slovenskim predsednikom Borutom Pahorjem) in njegovem poslanstvu.

Foto: Reuters

Inženir strojništva in ambasador Unicefa

Taufatofua, po izobrazbi diplomiran inženir strojništva, je namreč ambasador Unicefa za pacifiško območje. Letos se je srečal tudi z britanskim kraljevim parom, princem Harryjem in njegovo ženo Meghan Markle. Oba sta si nadela tradicionalno krilo, v kakršnem je Pita zaslovel v Braziliji.

V Riu je tekmoval v taekwondoju, v Tokiu bi mu rad dodal še kajak. Foto: Reuters

"Bil sem kot majhen pes, ki laja in ga nihče ne opazi"

Zase pravi, da je izredno vztrajen. "To izhaja iz dejstva, da so se v otroštvu otroci spravljali name. Vse, kar se mi je zgodilo slabega, sem spremenil v gorivo za razvoj. Vztrajnost sem razvil iz dejstva, da kot otrok nisem imel ničesar," je v intervjuju za The Guardian povedal danes mišičast, kot otrok pa šibak deček, ki ga trener nogometa ni uvrščal v prvo postavo, čeprav nikoli ni izpustil treninga.

Na zelenico je stekel le takrat, ko so njegovi soigralci potrebovali tekočino ali prigrizek. "Trenerji nikoli niso verjeli vame. V glavi sem bil kot majhen pes, ki laja in ga nihče ne opazi."

Rojen v veliki družini

Pita Taufatofua izvira iz velike družine. Mami, po rodu Avstralki, nekdanji medicinski sestri, danes svetovalki za saniteto za Južni Pacifik, in očetu iz Tonge, ki ima doktorat iz kmetijstva, se je rodilo sedem otrok.

Na Instagramu je objavil fotografijo hiše, v kateri je odraščal in ki jo je pozneje z obličja zemlje izbrisalo neurje:

Denarja ni bilo v izobilju. Živeli so v hiši z eno samo sobo, brez razkošja vroče vode in s slabo električno napeljavo. "Starša nista imela denarja, vse sta vložila v našo izobrazbo," je povedal Taufatofua. V družini imajo kar osem diplom in dva magistrska naziva.

Mama ga je pri petih letih vpisala na taekwondo. Predvsem zato, da bi se znal braniti. "Vsa moja družina ga je obiskovala. Moj brat ima celo črni pas," je povedal.

Razlog, zaradi katerega je začel sanjati olimpijske sanje

O nastopu pod petimi krogi je začel sanjati pri 12 letih, ko so prebivalci Tonge slavili Paeaja Wolfgramma, boksarja, ki je na olimpijskih igrah v Atlanti leta 1996 osvojil prvo (srebrno) olimpijsko medaljo za Tongo. "To je bil trenutek, ko sem si rekel, da se bom udeležil olimpijskih iger. Ta želja je bila vedno prisotna."

Boksar Paea Wolfgramm je bil prvi prebivalec Tonge, ki je osvojil olimpijsko odličje. Na olimpijskih igrah v Atlanti leta 1996 je osvojil srebro. Foto: Reuters