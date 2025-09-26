Ekskluzivno: razkrivamo recepte iz Fit akademije

Vse več ljudi si želi jesti bolj zdravo, a realnost vsakdana pogosto zmaga – čas je omejen, idej zmanjka, utrujenost pa nas hitro zapelje v stare prehranske navade. Na spletu je mogoče najti vrsto receptov, a nas pogosto od njih odvrnejo sestavine, ki jih nimamo pri roki, ali pa zapletenost same priprave. Med tistimi, ki so preizkusili recepte iz Fit akademije, pa lahko slišimo le pohvale. Recepti so preprosti, sestavine imamo vedno pri roki, priprava obrokov je hitra, le-ti pa so zdravi in uravnoteženi. Po receptih priljubljenega programa kuha že več kot 80 tisoč posameznikov in posameznic in prav vsi so si enotni: da boljše še niso jedli.

Zdaj imate možnost, da se pridružite že 17. Fit akademiji , ki je še bolj izpopolnjena in se osredotoča na tisto, kar deluje – na postopno vzpostavitev zdravega življenja, urejene prehrane in rednih treningov. Trenutno si jo lahko zagotovite po akcijski ceni 27,90 evra. Vaša pa ostane za vedno! Prijave so že odprte!

Predanost, strokovnost in iskrena želja pomagati – to so obrazi, ki soustvarjajo enega najbolj priljubljenih programov za preoblikovanje telesa in življenjskega sloga v Sloveniji. Foto: Fit akademija

Knjižica receptov, ki olajša vsakdan in navduši z okusom

Ena od najbolj priljubljenih vsebin v Fit akademiji je prav knjižica z recepti, ki je zasnovana tako, da pomaga vzpostaviti zdravo prehransko rutino brez stresa in brez občutka, da ste na dieti. Vsak obrok je hitro pripravljen, izhaja iz preprostih sestavin, ki jih imate skoraj vedno doma, jedi pa so polnega okusa, nasitne in hranljive.

Knjižica vključuje več kot 70 receptov za vse dnevne obroke, od zajtrkov, malic in kosil do večerij in sladkih razvajanj. Recepti so zdravi in hkrati ustvarjeni za ljudi s polnim urnikom.

Da bi bilo vse še bolj preprosto, so del knjižice tudi natančni nakupovalni seznami, ki vam olajšajo načrtovanje prehrane za ves teden. Nič več vsakodnevnega razmišljanja "Kaj naj danes skuham?" – samo odprete aplikacijo ali knjižico in že imate odgovor. Recepti so sestavljeni na način, da se zlahka prilagodijo. Če vam kakšna sestavina manjka, jo lahko brez težav nadomestite z drugo, ki jo imate doma, hkrati pa omogočajo tudi prilagoditve glede na prehranske navade, kot so denimo vegetarijanska prehrana.

Kaj o receptih in njihovi pripravi menijo udeleženci preteklih Fit akademij, preverite v spodnji objavi.

Poleg osnovnega paketa si lahko ob prijavi izberete tudi dokup KUHARSKE KNJIGE s 40 ekskluzivnimi recepti za "meal prep", ki je idealna za vse, ki si želijo več vnaprejšnjega načrtovanja in še več idej za zdrave obroke.

Recepti, ki ji boste želeli pripraviti večkrat

V Fit akademiji verjamejo, da mora biti zdrava prehrana preprosta, okusna in dostopna. Prav to dokazujejo tudi recepti, ki so jih ekskluzivno razkrili za Siol.net. Ne zahtevajo posebnih kuharskih spretnosti, temveč le poznane sestavine in nekaj časa za pripravo.

Obroki so zasnovani tako, da jih lahko brez težav vključite v vsakdanjik, ne glede na to, ali kuhate le zase ali za celo družino. Priprava je hitra, postopki so jasni, hkrati pa jedi ponujajo dovolj možnosti za prilagoditve glede na vaše prehranske potrebe, želje ali sestavine, ki jih imate doma. Zdrava prehrana še nikoli ni bila tako praktična.

To so jedi, ki so jih po receptih Fit akademije, pripravile udeleženke. Foto: Fit akademija

Kako začeti dan?

Zjutraj številni posegajo po preprostih ogljikovih hidratih, ki ne zagotavljajo dolgotrajne energije. Boljša izbira so obroki, bogati z vlakninami in beljakovinami, saj ti dalj časa ohranjajo občutek sitosti in zagotavljajo stalno energijo za aktiven življenjski slog.

Foto: Fit akademija

Fit akademija 17 na več načinov pomaga vnašati spremembe v življenje:

Za programom stoji Patricia Pangeršič, idejna vodja in ustanoviteljica, ki je skupaj s svojo ekipo strokovnjakov pripravila najbolj izpopolnjeno Fit akademijo do zdaj. Foto: Fit akademija z najbolj priljubljenimi vodenimi treningi v osnovni ali napredni različici,

z vadbo Core workout, ki poskrbi za močno trebušno jedro in izboljša telesno držo,

z vadbo Fit pump, ki izboljša telesno pripravljenost in moč ter zagotovi visoko porabo kalorij,

z vadbo Fit boxing, ki dvigne srčni utrip in sprosti vso napetost,

z vadbo Fit power, pri kateri se prepletajo kardiointervali in krepilne vaje,

z vadbo Barre pilatesa, ki pomaga ozavestiti telo, krepi mišice jedra, izboljša gibljivost in telesno držo,

z vadbo, prilagojeno nosečnicam in mamicam po porodu,

s fizioterapevtsko vadbo pod strokovnim vodstvom, s katero se osredotočajo na najpogostejše težave, s katerimi se spopada velik del populacije,

z vodeno meditacijo, ki v hektičnem načinu življenja pomaga najti notranji mir,

s krožnimi treningi Bootcamp, za vse tiste dni, ko potrebuješ intenziven trening,

s prilagojeno vadbo za starostnike ohranja moč, gibljivost in ravnotežje,

z več kot 70 zdravimi in okusnimi recepti za zajtrk, malico, kosilo in večerjo,

z nakupovalnimi seznami, ki vsebujejo preproste sestavine,

s knjižico za spremljanje napredka in dnevnikom treningov,

z dostopom do motivacijske skupine, kjer se spodbujajo in delijo izkušnje udeleženk Fit akademije. Skupna vrednost celotnega programa je 890 evrov. Tokrat ga dobite za le 27,90 evra in vaš je za vedno. Začnite s Fit akademijo in se pridružite zadovoljnim udeleženkam, ki so s programom že dosegle želene cilje. Prijave na Fit akademijo 17 so že odprte!

In rezultat? Odlično počutje, več energije, lepša postava in veliko večja samozavest!

Preverite še več izkušenj udeleženk na fit-akademija.si, Facebooku in Instagramu.

Ekskluzivno predstavljamo recepta za kosilo in večerjo:

Foto: Fit akademija

Foto: Fit akademija

Prehrana, ki deluje – ker je preprosta

Ti trije recepti so le majhen delček tega, kar prejmete ob prijavi v Fit akademijo 17. Vsak teden vas čaka nov jedilnik, nov navdih in novi recepti, ki jih boste želeli ponavljati znova in znova. Vse jedi so zasnovane tako, da jih lahko enostavno vključite v svoj dan in so primerni tako za tiste, ki ste vešči kuhanja, kot za popolne začetnike. Obroke, ki so uravnoteženi, pa lahko uživa vsa družina.

Prijavite se zdaj in si zagotovite vse recepte Fit akademija 17 je na voljo po akcijski ceni 27,90 evra, vsebine pa ostanejo vaše za vedno. Poleg receptov prejmete tudi dostop do 11 vadbenih programov, motivacijske skupine, knjižice za beleženje napredka in številnih dodatkov, ki vam pomagajo pri spremembi življenjskega sloga – brez pritiskov, brez diet in brez stresa. Prijavite se tukaj.

Za doseganje zastavljenih ciljev je najboljše, da izvajate kombinacijo vadbe in prehrane, vendar pa bodo rezultati vidni, tudi če se držite le prehrane ali pa izvajate le treninge.

V videu je vsaj eden izmed razlogov, zakaj se pretekle udeleženke vedno znova odločijo za popoln dostop do najnovejše Fit akademije.

FIT AKADEMIJA 17 VAS NAGRADI Foto: Fit akademija Trije udeleženci, ki bodo v šestih tednih dosegli največji napredek, bodo tudi denarno nagrajeni. Pogoj za sodelovanje v boju za nagrado je fotografiranje pred in po koncu akademije. Na podlagi prejetega gradiva bodo izbrali tri zmagovalce. Več informacij in podrobnosti prejmete, ko se prijavite in začnete svojo pot v FA14. Pridružite se in osvojite ne le boljše počutje, ampak še dodatno nagrado za svoj trud! prvo mesto = 1000 evrov + MYPROTEIN darilni bon v vrednosti 300 evrov

= 1000 evrov + MYPROTEIN darilni bon v vrednosti 300 evrov drugo mesto = 800 evrov + MYPROTEIN darilni bon v vrednosti 200 evrov

= 800 evrov + MYPROTEIN darilni bon v vrednosti 200 evrov tretje mesto = 500 evrov + MYPROTEIN darilni bon v vrednosti sto evrov





