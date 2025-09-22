Slovenke se množično prijavljajo na program za preoblikovanje telesa

Ko govorimo o redni telesni aktivnosti, se še vedno prevečkrat pojavi predstava, da je ta namenjena tistim, ki že imajo kondicijo, živijo aktiven življenjski slog, so redni obiskovalci fitnesov in iščejo še nekaj več. Resnica pa je nasprotna. Prav tisti, ki šele stopajo na pot rednega telesnega gibanja, potrebujejo varen, prilagojen in dostopen program – takšnega, ki jih ne prestraši, temveč prijazno povabi, da začnejo.

Ravno zato je Fit akademija 17 zasnovana tako, da jo lahko začne vsak, ne glede na leta, izkušnje ali trenutno telesno pripravljenost. Je eden redkih spletnih programov, ki nagovarja vse generacije, vse življenjske situacije in vse tipe postav – od popolnih začetnikov, mladih mamic, zaposlenih žensk z malo časa pa vse do starejših, ki želijo ohranjati gibljivost, moč in vitalnost.

Program vključuje več kot 11 različnih vrst vadb, ki so strokovno vodene in natančno prilagojene različnim ciljnim skupinam. Med njimi sta tudi osnovna in napredna različica vodene vadbe, ki udeleženkam omogočata, da izberejo svoj tempo in zahtevnost, ne glede na to, ali šele začenjajo ali želijo dodatne izzive.

Za Fit akademijo stoji Patricia Pangeršič, priznana osebna trenerka, ki skupaj s svojo ekipo strokovnjakov s področij telesne vadbe in zdrave prehrane zagotavlja, da so tako treningi kot recepti premišljeni in jih vsak udeleženec zlahka prilagodi svojim potrebam in ciljem. Foto: Fit akademija

Kaj vse prinaša Fit akademija 17, preverite tukaj:

Vadba, ki se prilagodi vam in ne obratno

V poplavi instant diet, dragih osebnih trenerjev in spletnih programov, ki obljubljajo hitre rezultate, se mnogi znajdejo na točki, ko ne vedo več, komu verjeti. In ko se ob vseh obljubah telo ne odzove tako hitro, kot bi želeli, se marsikdo vpraša, ali je sploh še smiselno še enkrat poskusiti.

Fit akademija 17 dokazuje, da je odgovor pritrdilen, če izberemo pametno. Program ne temelji na strogih pravilih, dietah ali pretiranem odrekanju, temveč na postopni spremembi življenjskega sloga, ki deluje.

Za programom stoji Patricia Pangeršič, idejna vodja in ustanoviteljica, ki je skupaj s svojo ekipo strokovnjakov pripravila najbolj izpopolnjeno Fit akademijo do zdaj. Foto: Fit akademija To, kar Fit akademijo ločuje od drugih, je njena prilagodljivost. Vse vadbe in prehranske vsebine so zasnovane tako, da jih lahko vsakdo prilagodi svojemu življenju. Imate le 20 minut časa? Brez skrbi – izberete krajši trening. Nimate časa za kuharske maratone? Na voljo so recepti s preprostimi sestavinami in za hitro pripravo. Niste nikoli trenirali ali pa ste pravkar končali poporodno okrevanje? Program vas ne bo potisnil čez rob, podprl vas bo tam, kjer ste zdaj, in vas odločno vodil naprej.

Za popolne začetnike in vse, ki že dolgo niso bili telesno aktivni, je osnovni program odlično izhodišče. Vključuje počasnejši tempo, jasna navodila, kako začeti, in se osredotoča na pravilno izvedbo vaj. Tisti, ki si želijo več, pa lahko posežejo po napredni različici, pri kateri je poudarek na višji intenzivnosti, dinamiki in večji porabi energije.

Fit akademija 17 ni le vadbeni program, je rutina, ki jo lahko zgradite po svojih pravilih. S svojo strukturiranostjo, jasnimi tedenskimi načrti in dostopnimi vsebinami pomaga, da vzpostavite ravnovesje, ki ga je v hitrem tempu vsakdana tako težko najti in ga ohranite tudi po šestih tednih.

Tudi za tiste, ki bi najraje rekli: "Zame je prepozno"

Posebno pozornost v najnovejši Fit akademiji namenjajo vadbi za starejše, ki želijo ostati vitalni, okretni in močni. Vadba za starostnike je prilagojena tako, da spodbuja gibljivost, ravnotežje, koordinacijo in mišično moč, hkrati pa upošteva pogoste omejitve, kot so bolečine v sklepih, počasnejši tempo gibanja in zmanjšana stabilnost.

Program je namenjena tudi tistim, ki želite ostati aktivni, okrepiti telo in uživati v gibanju v zrelejših letih. Foto: Shutterstock

V Fit akademijo je vključen tudi reden sklop vadb pod vodstvom izkušenih fizioterapevtov, ki je namenjen tistim, ki se spopadajo z različnimi bolečinami in napetostjo v določenem delu telesa ali drugimi pogostimi težavami sodobnega načina življenja.

Raznolikost, ki preprečuje dolgčas in povečuje motivacijo

V Fit akademiji 17 ne boste naleteli na monotonost. Poleg osnovnih programov vključuje še celo vrsto specializiranih treningov, med njimi Core workout za moč jedra, Fit pump z vajami za moč in visoko porabo kalorij, Fit boxing za sprostitev in dvig srčnega utripa ter Barre pilates, ki gradi ravnotežje, mišično moč in gracioznost.

Za tiste dni, ko potrebujete več energije, je tukaj Bootcamp, intenzivni krožni treningi za vse, ki imate radi izzive. Za dneve, ko si želite umiritve, pa poskrbi vodena meditacija, ki pomaga sprostiti um, se odklopiti od skrbi in ponovno povezati s sabo.

Program posamezniku omogoča napredek v svojem tempu ter prilagoditev vadbenih in prehranskih načrtov glede na potrebe, cilje in življenjske okoliščine. Foto: Fit akademija

In še to – poleg vsega tega prejmete tudi več kot 70 zdravih receptov, tedenske jedilnike, nakupovalne sezname in knjižico za spremljanje napredka. Ves čas pa boste imeli podporno motivacijsko skupnost, kjer se ustvarjajo prijateljstva, izmenjujejo izkušnje in kjer vedno najdete nekoga, ki vas razume in vas zna spodbuditi, ko vam zmanjka volje.

Z doplačilom je na voljo tudi nova kuharska knjiga Tvoja fit kuharica: MEAL PREP:

Gibanje je pravica, ne privilegij

Ne glede na to, koliko ste stari, koliko časa imate na voljo, kakšna je vaša postava in koliko izkušenj imate z vadbo, Fit akademija 17 je tu, da vam pomaga. Vadbe, prehranski načrti in vsa dodatna podpora so pripravljeni tako, da boste zlahka začeli, pospeševali tempo in na koncu dosegli rezultat, za katerega si prizadevate.

Fit akademije se je do danes pridružilo že več kot 80 tisoč Slovencev, ki vsakič znova poročajo o izboljšanem počutju, večji samozavesti in uspešni uvedbi zdravega življenjskega sloga, ki mu sledijo še danes.

Po vključitvi zdravega življenjskega sloga rezultati pridejo sami od sebe. Preverite jih v spodnji galeriji ali na www.instagram.com/fit_akademija/ in www.facebook.com/fitakademija1/

Program je na voljo za samo 27,90 evra, vse vsebine pa vam ostanejo za vedno. Prijave so že odprte! Zdaj je pravi trenutek, da si rečete: "Začenjam danes, v svojem tempu, a z najboljšimi orodji ob sebi." Prijavite se tukaj in začnite svojo pot do boljšega počutja. >>