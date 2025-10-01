OTP banka postala generalni sponzor Plavalne zveze Slovenije

OTP banka je sklenila sodelovanje s Plavalno zvezo Slovenije in postala njen generalni sponzor. Gre za partnerstvo, ki bo trdno podprlo razvoj plavalnega športa v Sloveniji tako na vrhunski kot na vsakodnevni ljubiteljski ravni.

Z nazivom generalnega sponzorja bo OTP banka ponosno gradila močno zavezanost in podporo različnim programom Plavalne zveze Slovenije (PZS). Tako kot bančništvo tudi plavalni šport temelji na disciplini, dolgoročnem delu in jasnih ciljih. Sodelovanje bo tako plod skupnih vrednot, kot so vztrajnost, zaupanje in usmerjenost k napredku.

Pozitiven vpliv na širšo družbo

Sponzorstvo ne pomeni zgolj finančne podpore, temveč tudi širšo zavezo k sodelovanju pri projektih, ki imajo pozitiven vpliv na družbo. Pomembno mesto bo imel projekt Naučimo se plavati, ki je namenjen najmlajšim in združuje športno vzgojo, osnovno znanje plavanja in ozaveščanje o varnosti v vodi.

Sodelovanje med OTP banko in PZS je sicer del širše podpore slovenskemu športu, saj banka že sodeluje z Olimpijskim komitejem Slovenije, partnerstvo s plavalno zvezo pa predstavlja naravno nadaljevanje podpore športnim vrednotam.

Pogodbo so podpisali v Športnem centru Ilirija

Začetek sodelovanja so naznanili s podpisom sponzorske pogodbe v Športnem centru Ilirija v Ljubljani. Dogodek je združil predstavnike PZS, OTP banke in medije.

András Hámori, predsednik uprave OTP banke Foto: OTP banka "Vrednost športa se ne meri zgolj po rezultatih, temveč tudi po njegovem vplivu na skupnost. V OTP banki si prizadevamo za odgovorno prisotnost v družbi, kar vključuje podporo dejavnostim, ki prispevajo k boljši kakovosti življenja posameznikov. Verjamemo, da lahko s tem novim partnerstvom pomagamo ustvariti pogoje, v katerih športniki rastejo, se razvijajo in se učijo vrednot, ki so pomembne tako v športu kot v življenju. Plavanje je ena najpomembnejših življenjskih veščin, ki se jih otrok lahko nauči. S tem partnerstvom ne podpiramo le profesionalnih športnikov, temveč pomagamo graditi nacionalni projekt, ki otrokom po vsej Sloveniji omogoča, da se naučijo dobro in varno plavati," je povedal András Hámori, predsednik uprave OTP banke.

V OTP banki verjamejo, da se z vključitvijo partnerjev iz gospodarstva v šport omogoča stabilnejše pogoje za delo športnikov, trenerjev in strokovnega kadra, zato bodo tovrstna sodelovanja iskali tudi v prihodnje.