Prenavljate vrt? Ta kombinacija za teraso vas bo navdušila

Ste naveličani dotrajane terase ali neizkoriščenega kotička vrta? Les in dekorativni kamen sta idealna rešitev za osvežitev zunanjih prostorov – trpežna, lepa in brezčasna.

Foto: DOMINATUS D.O.O.

Če razmišljate o prenovi vrta, potem ste zagotovo že pomislili na teraso – prostor, kjer se prepletajo sprostitev, druženje in stik z naravo. In prav kombinacija lesa in dekorativnega kamna je tista, ki v zadnjih letih navdušuje vse več arhitektov, vrtnarjev in lastnikov domov.

Zakaj? Ker združuje najboljše iz obeh svetov – toplino in udobje naravnega lesa z elegantno in sodobno estetiko kamna. In kar je najlepše – takšno teraso lahko z nekaj znanja in pravimi materiali ustvarite tudi sami.

Lesena terasa kot podaljšek vaše dnevne sobe

Lesena terasa ni le estetski dodatek – je podaljšek vašega doma. Naravni les poskrbi za občutek topline, udobja in domačnosti, hkrati pa je terasa uporabna skozi vse leto, predvsem pa v toplejših mesecih, ko postane idealen prostor za:

jutranjo kavo,

večerna druženja,

sproščanje ob koncu dneva.

Kakovostne vrste lesa kot macesen, cumaru in preostale tropske vrste, ob pravilni zaščiti in vzdrževanju zdržijo tudi 20–30 let. Pomembno pa je, da pri montaži uporabite odporne materiale, ki bodo les ohranjali stabilen in varen tudi v zahtevnejših vremenskih razmerah.

Foto: DOMINATUS D.O.O.

Radi ustvarjate sami? Mi poskrbimo za kakovostne materiale

Če radi ustvarjate in vas veseli delo na vrtu, lahko prenovo terase brez težav izvedete tudi sami. Z nekaj znanja in pravimi materiali bo rezultat ne le estetski, temveč tudi trden in dolgotrajen.

Ključno vlogo pri tem imajo kakovostni vijaki in pritrdilni elementi, saj ravno ti odločajo o stabilnosti vaše konstrukcije. Na Vijaki.net najdete vse, kar potrebujete za montažo lesene terase – od vijakov za les, konstrukcijskih rešitev in distančnikov do podložk in drugih dodatkov.

Za zunanjo uporabo priporočamo nerjaveče vijake, ki so odporni na vlago, temperaturne spremembe in čas. Z njimi bo vaša terasa ostala varna, stabilna in vizualno dovršena še dolgo po postavitvi

Naravni kamen – estetska pika na i vaši terasi

Če les prinese toplino, potem dekorativni kamen doda karakter in arhitekturno strukturo. Gre za popoln kontrast, ki lepo razbije monotonost in prostoru doda prefinjenost. Uporabite ga lahko za:

obrobe ali zaključke terase,

nizke zidove, ki ločujejo prostore,

kamnite poti ali detajle, ki razbijejo monotonost.

Kamen je odporen, vzdržljiv in ne zahteva veliko nege – zadostuje občasno čiščenje in odstranjevanje mahu ali listja. S pravim izborom barve in oblike lahko terasa dobi povsem unikatno podobo, ki se čudovito poda z naravnim okoljem.

Kamen je odporen, vzdržljiv in ne zahteva veliko nege – zadostuje občasno čiščenje in odstranjevanje mahu ali listja. S pravim izborom barve in oblike lahko terasa dobi povsem unikatno podobo, ki se čudovito poda z naravnim okoljem.

Foto: DOMINATUS D.O.O.

Vzdrževanje, ki ne vzame veliko – a naredi veliko

Da bo vaša terasa dolgo ostala lepa in obstojna, priporočamo, da jo negujete z oljenjem od enkrat do dvakrat na leto. Mehkejše vrste lesa so nekoliko bolj občutljive, a s pravilno nego ohranijo svojo toplino in naravno barvo še vrsto let. Vzdrževanje je preprosto, rezultat pa vedno vreden truda.

Dekorativni kamen prav tako ne potrebuje veliko nege – dovolj je občasno spiranje z vodo in čiščenje z blagimi čistili. Pomembno je le, da se izogibate agresivnim sredstvom in zimskemu posipanju s soljo, saj to lahko poškoduje površino. Z minimalnim vzdrževanjem bo vaš kamen še dolgo videti kot nov.

