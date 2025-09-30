"Benjamin je bil več kot le član – bil je gonilna sila mladih v svojem kraju ter neomajen zagovornik vrednot, v katere je verjel. Vedno je bil pripravljen pomagati, spodbuditi, povezovati. S svojo predanostjo, energijo in ljubeznijo do domovine je puščal neizbrisen pečat – ne samo v naši organizaciji, temveč v skupnosti, ki jo je z vsem srcem sooblikoval," so v organizaciji SDM zapisali na družbenem omrežju Facebook.

Od Benjamina so se poslovili tudi v znani slovenski restavraciji Grič: