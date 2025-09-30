Torek, 30. 9. 2025, 21.12
V tragični nesreči je umrl član podmladka SDS Benjamin Pevec
Iz Slovenske demokratske mladine (SDM), podmladka parlamentarne stranke SDS, so sporočili, da je v tragični nesreči umrl Benjamin Pevec, predsednik SDM Vrhnika-Borovnica.
"Benjamin je bil več kot le član – bil je gonilna sila mladih v svojem kraju ter neomajen zagovornik vrednot, v katere je verjel. Vedno je bil pripravljen pomagati, spodbuditi, povezovati. S svojo predanostjo, energijo in ljubeznijo do domovine je puščal neizbrisen pečat – ne samo v naši organizaciji, temveč v skupnosti, ki jo je z vsem srcem sooblikoval," so v organizaciji SDM zapisali na družbenem omrežju Facebook.
Od Benjamina so se poslovili tudi v znani slovenski restavraciji Grič: