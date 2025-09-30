Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. T.

Torek,
30. 9. 2025,
21.12

Osveženo pred

13 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,06

Natisni članek

Natisni članek
noad nesreča nesreča smrt Slovenska demokratska stranka

Torek, 30. 9. 2025, 21.12

13 minut

V tragični nesreči je umrl član podmladka SDS Benjamin Pevec

Avtor:
M. T.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,06
Sveča | "Njegova odsotnost bo boleča, a spomin nanj bo ostal živ – v naših dejanjih, v projektih, ki jih bomo nadaljevali v njegovem duhu, in v vrednotah, ki jih bomo s ponosom ohranjali," so o Benjaminu Pevcu zapisali v SDM. | Foto Shutterstock

"Njegova odsotnost bo boleča, a spomin nanj bo ostal živ – v naših dejanjih, v projektih, ki jih bomo nadaljevali v njegovem duhu, in v vrednotah, ki jih bomo s ponosom ohranjali," so o Benjaminu Pevcu zapisali v SDM.

Foto: Shutterstock

Iz Slovenske demokratske mladine (SDM), podmladka parlamentarne stranke SDS, so sporočili, da je v tragični nesreči umrl Benjamin Pevec, predsednik SDM Vrhnika-Borovnica.

"Benjamin je bil več kot le član – bil je gonilna sila mladih v svojem kraju ter neomajen zagovornik vrednot, v katere je verjel. Vedno je bil pripravljen pomagati, spodbuditi, povezovati. S svojo predanostjo, energijo in ljubeznijo do domovine je puščal neizbrisen pečat – ne samo v naši organizaciji, temveč v skupnosti, ki jo je z vsem srcem sooblikoval," so v organizaciji SDM zapisali na družbenem omrežju Facebook. 

Od Benjamina so se poslovili tudi v znani slovenski restavraciji Grič:

noad nesreča nesreča smrt Slovenska demokratska stranka
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.