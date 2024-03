Taekwondoista optimistično v boj za olimpijsko vozovnico

Slovenska taekwondoista Ivan Trajković (do 80 kg) in Patrik Divkovič (nad 87 kg) sta danes odpotovala na olimpijske kvalifikacije v Sofijo, kjer si bosta v soboto skušala priboriti nastop na igrah v Parizu. Divkovič za uvrstitev na igre potrebuje dve zmagi, Trajkovič tri.

"Najbolj pomembno je, da sem zdrav. Sicer pa trenutno le vzdržujem formo, da bosta moč in kondicija v soboto prava. Sami treningi so zelo situacijski. Tam pilim zadnje detajle," je pred potjo v Bolgarijo za STA povedal Divkovič.

Ta dodaja, da natančen razpored sicer še ni znan, vseeno pa dela kalkulacije o tekmecih, saj bodo tekmovalci rangirani glede na lestvico, zato presenečenj ne bo. "Verjetno bodo na tekmo prišli vsi, ki so prijavljeni. Po tem razporedu bo prvi tekmec Poljak, s katerim se na uradni tekmi sicer še nisem pomeril, na skupnih treningih z njim, pa mi je šlo zelo dobro," o prvem nasprotniku pravi tekmovalec vrhniškega kluba.

Težje bo nadaljevanju, kjer bo v primeru zmage tekmec ali Makedonec Dejan Georgijevski ali pa Belorus Artsjom Plonis. "Zanesljivo težka borba. Makedonec je bil srebrn na zadnjih olimpijskih igrah, Belorus bronast na svetovnem prvenstvu. Njune borbe sem si ogledal in verjamem, da ju lahko premagam. Makedonec je predvsem zelo visok in močan, zato je recept zanj hitrost, visok pa je tudi Belorus. Prilagoditi se bo treba, a zase lahko rečem, da je želja po nastopu na igrah izjemna."

Ivan Trajkovič si želi tretji nastop na igrah in tudi zanj je cilj eno od prvih dveh mest na turnirju. Nazadnje na igrah v Tokiu se je boril celo za bron. Tokrat se bo preizkusil v nižji kategoriji do 80 kg. "S pripravami sem zadovoljen, tudi 'kile že štimajo'. Velikih skrivnosti pa ni. Prvi tekmec je Romun, nato pa verjetno drugi nosilec iz BiH in potem naprej ...."

"Številne možne nasprotnike poznam, posebej tekmovalce iz Avstrije, Grčije in BiH. Druge smo si ogledali na spletu, velikih skrivnosti ni in zdaj delamo zadnje analize. Z nekaterimi se še nisem boril, kar mi bo seveda manjkalo, saj je drugače, če vem, kako hiter je tekmec in kakšno razdaljo lahko pričakujem. A vsi smo v enakem položaju," je še dejal Mariborčan.

