Slovenski taekwondoisti do enajstih odličj na Poljskem

Z najžlahtnejšim odličjem sta se v članskih kategorijah do 63 in 69 kilogramov okitila Žiga Zagoranski in Bian Nabernik. Uspehe svojih kolegov je v kategoriji nad 87 kilogramov s srebrom dopolnil Oleksander Tjutjunik.

V ženski konkurenci je bila v kategoriji do 70 kg najboljša na stari celini Urša Terdin, ki je zlato osvojila tudi s člansko ekipo. Poleg nje so bile v ekipi še Elizabeta Crnkovič, Maša Kenjalo, Nina Baloh in Larisa Žagar Slemenšek. Slednja se je z bronom okitila še v kategoriji do 65 kilogramov. Uspeh je s srebrom do 50 kilogramov dopolnila še Tyra Barada.

Med mladinkami se je z bronom v kategoriji do 44 kg najbolj izkazala Julija Voršič. Pri fantih sta se z bronom v kategorijah do 60 in nad 75 kilogrami izkazala Tibor Oblak in Ian Strnad. Slednja sta imela pomembno vlogo tudi pri bronasti medalji v ekipni konkurenci, kjer so sodelovali še Patrik Pepelko, Aleks Čauš, Nik Obrez in Črt Vranešević.

Vodja reprezentance Tomaž Barada je poudaril, da je reprezentanca z omenjenimi rezultati izboljšala dosežek z evropskega prvenstva v Mariboru leta 2018, kjer je v seštevku medalj zasedla tretje mesto.

"Drugo mesto med dobitniki medalj je posledica dolgoletnega dela, saj ni nobena skrivnost, da naša reprezentanca že vrsto let meri na sam svetovni vrh. Fantje in dekleta, ki so nastopili na Poljskem, so že dolga leta med najboljšimi na svetu, kar so nenazadnje potrdili s štirimi zlatimi medaljami v članski konkurenci," je bil zadovoljen Barada. Ob tem je še izrazil željo, da bi v Mariboru v prihodnjih letih spet organizirali evropsko prvenstvo.

