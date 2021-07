Slovenski atleti na čelu s Kristjanom Čehom se selijo v olimpijsko vas

Sedmerica slovenskih atletinj in atletov se danes seli v olimpijsko vas v Tokiu. Od druge polovice prejšnjega tedna so se pripravljali v japonskem mestu Narita, tudi Kristjan Čeh, favorit za odličje v metu diska, kjer ima drugi izid sezone na svetu. Že pred odhodom na OI je napad na medaljo v skoku s palico napovedala Tina Šutej.

Slednja je bila edina slovenska atletska finalistka na OI leta 2016 v Riu de Janeiru, marca letos je na dvoranskem evropskem prvenstvu na Poljskem osvojila svojo prvo člansko medaljo na velikih tekmah.

V tej sezoni ima Šutejeva težave s tetivo gležnja, na zadnji tekmi pred OI v Novem mestu pa je padla še na vrat. "Omenjeni težavi sta obvladljivi in tudi pod nadzorom. Sva pozitivno usmerjena in z veliko motivacijo bova odšla na tekmo. Tudi priprave potekajo zelo dobro," je povedal njen trener Milan Kranjc, s katerim sodeluje od konca OI v Riu. Zato se je iz Ljubljane tudi preselila v Celje, kjer živi in dela Kranjc.

Foto: OKS/Aleš Fevžer

Čeh pa pred svojim prvim nastopom na OI ni glasno napovedoval medalje, dodal pa je, da pričakovana visoka uvrstitev zanj ne predstavlja bremena. Svojo moč je dokazal, ko je v Talinu sredi tega meseca uspešno ubranil naslov na EP do 23 let. V lasti ima drugi izid sezone na svetu, pred njim je le svetovni prvak iz Švedske Daniel Stahl.

Letos je Ptujčan v seriji vrhunskih izidov praktično na vsaki tekmi dvakrat vrgel prek magične meje 70 m, kar je več od olimpijskega rekorda. "Treningi potekajo dobro in sem z njimi zelo zadovoljen. Tako sem tudi načrtoval. Res je, da je veliko ukrepov za zajezitev bolezni, ampak me ne motijo preveč," je povedal Čeh.

V Nariti so imeli vsak dan testiranja na covid-19, maske so bile povsod obvezne, med obroki v hotelu pa je bila med mizami petmetrska razdalja. Vsak je sedel sam, za povrh pa so bile med njimi še pregrade iz pleksi stekla. Edini izhodi iz hotela so bili na treninge dvakrat na dan.

Prve slovenske medalje že na začetku olimpijskih bojev in dobro predstavo košarkarjev proti svetovnim podprvakom Argentincem so navdušeno pozdravili tudi atletinje in atleti.

"Veliko tekem smo spremljali kar po socialnih omrežjih ali pa prek televizijskih zaslonov. Zelo me motivirajo ti vrhunski nastopi naših športnikov na OI," je dejal Luka Janežič, slovenski rekorder na 400 m.

Foto: OKS/Aleš Fevžer

"Nekateri ukrepi so mogoče tudi nesmiselni"

Maja Mihalinec Zidar, ki bo edina v atletski ekipi nastopila v dveh disciplinah, na 100 in 200 m, pa je dodala: "OI so se super začele za Slovenijo. Držimo pesti, da bo šlo tako tudi naprej. S selitvijo v olimpijsko vas pa bomo tudi mi doživeli olimpijsko vzdušje."

Zaradi smole pri izbiri sedeža na letalu je bil od prihoda v Narito njen trener Srdjan Djordjević v izolaciji, ker so ugotovili možen stik z okuženo osebo. "To je vplivalo na moj trening. Vzdušje je bilo dobro, so pa nekateri ukrepi, ki jih je precej, mogoče tudi nesmiselni, ampak smo se vsega navadili. Manjkal nam je kakšen sprehod zunaj hotela, pogrešali smo več druženja. Ampak v hotelu so zelo dobro skrbeli za nas, hrana je bila vrhunska, boljša kot na prejšnji OI," je dodala Mihalinec Zidar.

Pri Janežiču trenutno vse poteka gladko "Priprave na tekmo potekajo dobro." Foto: OKS/Aleš Fevžer

Janežič je bil pred lansko in letošnjo sezono kar nekaj let najboljši atlet pri nas, v tej sezoni ga je v prvem delu ustavila poškodba. "Priprave na tekmo potekajo dobro. To so nam omogočili, sicer pa se prejšnjih OI v Riu s temi v Tokiu ne da primerjati, saj so ukrepi za zajezitev pandemije zelo strogi. A zaenkrat vse poteka zelo gladko," je ocenil Vodičan.

Na 400 m bo tekla tudi Anita Horvat: "V Nariti smo imeli na voljo dvakrat na dan treninge, žal pa ne drugih izhodov iz hotela. Priprave so dobro potekale, zadovoljna sem s svojo pripravljenostjo, se pa moram še povsem privaditi na pogoje in časovno razliko tu."

Maruša Mišmaš Zrimšek, ki jo je v zadnjem obdobju zmotila poškodba noge, je povedala: "Noga je sedaj veliko bolje in sem dobro trenirala. Imeli pa smo zelo strog urnik, organizatorji so nas vodili po hotelu in tudi na treninge. Tako nismo mogli priti v stik z domačini. So pa lepo skrbeli za nas in smo imeli vse, kar smo potrebovali."

Debitantka na OI je tako kot Horvatova in Mišmaš Zrimškova tudi Klara Lukan, tekačica na 5000 m. "V Nariti so lepo skrbeli za nas in bili tudi zelo prijazni. Imeli smo odlične pogoje za trening in regeneracijo, zato bom zagotovo dobro pripravljena za olimpijski nastop. Vse gre po načrtih, tudi stroga pravila so pričakovana, moramo jih upoštevani in smo se na to že navadili, tako da sploh ni težav," je sklenila Lukanova, srebrna letos na mladinskem EP.