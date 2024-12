Eileen Gu je druga na lestvici in od leta 2019 nastopa za Kitajsko. Foto: Guliverimage Zanimanje za ženske športe se je očitno izjemno povečalo. To se med drugim kaže v rekordni gledanosti na televiziji, večjem obisku, prihodkih, sponzorstvih in vrednosti franšiz v različnih športnih panogah. Ta razcvet pa čutijo tudi športnice, ki so na svoje račune dobile višje zneske.

Skupni zaslužek 15 najbolje plačanih športnic na svetu bo leta 2024 ocenjen na neverjetnih 221 milijonov evrov, kar je 27 odstotkov več kot lani. Kar 11 športnic pa je preseglo zaslužek deset milijonov dolarjev (9,4 milijona evrov), medtem ko je bilo v letu 2023 le šest takšnih športnic, pišejo na spletnem portalu Sportico, ki te številke ocenjuje na podlagi pogovorov z ljudmi, ki se spoznajo na tržne pogodbe. Zaslužki so v bruto zneskih.

Že drugo leto zapored kraljuje šele 20-letna Američanka

Coco Gauff, trenutno ena najboljših teniških igralk na svetu, se je že drugo leto zapored znašla na vrhu te lestvice. Američanka je na svoj račun prejela 30,4 milijona dolarjev (28,7 milijona evrov) na račun turnirskih nagrad in sponzorstev. Komaj 20-letna športnica je s tem postala šele tretja v zgodovini, ki je v enem letu zaslužila več kot 30 milijonov dolarjev. Pred tem je to uspelo Japonki Naomi Osaka in legendarni Sereni Williams, ki je že končala športno kariero.

Sicer na prestižni lestvici prevladuje tenis, saj na seznamu najdemo kar devet tenisačic, golf ima tri predstavnice, smučanje (Eileen Gu), košarka (Caitlin Clark) in gimnastika (Simone Biles) pa po eno.

Kitajska predstavlja lepo priložnost

Predvsem Kitajska predstavlja lepo priložnost za športnice, ki se jim je uspelo prebiti na vrh. To je videti predvsem pri uspehih Emme Raducanu in Eileen Gu, saj imata obe kitajske korenine. Zheng Qinwen je postala šele druga kitajska teniška igralka, ki se je uvrstila med najboljših deset. Pred tem je to uspelo njeni rojakinji Li Na, ki je zaslužila skoraj 19 milijonov evrov letno. Li Na je leta 2011 zmagala OP Francije in OP Avstralije leta 2024. Obema je pri sponzorskih poslih pomagala agencija IMG, ki ima močne povezave na Kitajskem. Nelly Korda Foto: Guliverimage

Zelo hitro se vzpenja golfistka

Med zvezdnicami, ki zelo napredujejo, je tudi Nelly Korda (približno 9,9 milijona evrov). Nelly Korda, sicer sestra teniškega igralca Sebastiana Korde, je številka ena ženskega golfa. Na začetku leta je zmagala na petih zaporednih turnirjih in skupno na sedmih od 16, kar je dosežek, ki ga od leta 1990 ni uspelo ponoviti nobeni Američanki. Poleg športnih uspehov je Korda zaslovela tudi izven igrišč.

Povprečna starost prvih 15 športnic po zaslužkih je 25 let, Jessica Pegula je pri 30 letih edina, ki je starejša od 28 let.

Ime in priimek Šport Zaslužek v dolarjih (v evrih) Coco Gauff Tenis 30,4 mio. (28,7 mio.) Eileen Gu Smučanje 22,1 mio. (20,8 mio.) Iga Swiatek Tenis 21,4 mio. (20,2 mio. ) Zheng Qinwen Tenis 20,6 mio. (19,4 mio.) Arina Sabalenka Tenis 17,7 mio. (16,7 mio.) Naomi Osaka Tenis 15,9 mio. (15 mio.) Emma Raducanu Tenis 14,7 mio. (13,8 mio.) Nelly Korda Golf 14,4 mio. (13,6 mio.) Simone Biles Gimnastika 11,1 mio. (10,4 mio.) Caitlin Clark Košarka 11,1 mio. (10,4 mio.) Jasmine Paolini Tenis 10 mio. (9,4 mio.) Jeeno Thitikul Golf 9,1 mio. (8,6 mio.) Jessica Pegula Tenis 8,2 mio. (7,7 mio.) Elena Ribakina Tenis 7,9 mio. (7,4 mio.) Lydia Ko Golf 6,7 mio. (6,3 mio.)

Preberite še: