Brazilka, ki se ji priklanja tudi kraljica gimnastike Simone Biles #video

Konec olimpijskih tekmovanj v gimnastiki so zaznamovali zgodovinski prizori. Prvič se je zgodilo, da so prva tri mesta na olimpijskem gimnastičnem tekmovanju zasedle temnopolte telovadke. Za ikonični prizor sta poskrbeli ameriški telovadki Simone Biles in Jordan Chiles, ko sta se na zmagovalnem odru priklonili šampionki iz Brazilije Rebeci Andrade.

Brazilka Rebecca Andrade je v Parizu v zadnji disciplini športne gimnastike na olimpijskih igrah, parterju, osvojila naslov olimpijske prvakinje. Drugo mesto je osvojila legendarna Američanka Simone Biles, ki je prejela odbitek zaradi dveh prestopov, tretje pa njena rojakinja Jordan Chiles.

"Prvič se je zgodilo, da smo bile na stopničkah tri temnopolte telovadke, to je bilo za nas zelo razburljivo," je Biles povedala na novinarski konferenci. "Potem je Jordan predlagala, naj se se prikloniva Rebeci, in odgovorila sem ji 'absolutno'. To je bila prava stvar," je ikonično podobo, ki je postala viralna, opisala Biles. "Tako neverjetna je. Ona je kraljica," je dejala Biles o brazilski tekmici Andrade. "Tako vznemirljivo jo je gledati, vsi na tribunah vedno navijajo zanjo."

Za las prehitela Bilesovo

Andradejeva je po bronu, ki ga je osvojila z ekipo, in srebru v mnogoboju in na preskoku, kjer je bila pred tremi leti v Tokiu zlata, osvojila še kolajno najžlahtnejšega leska. Za svoj finalni nastop na parterju si je prislužila skupno oceno 14,166 točke, s čimer je za 0,033 točke prehitela Biles.

Američanka je na parterju proti vsem pričakovanjem delala napake, primerila sta se ji dva prestopa, zaradi katerih je boj za zlato odličje pripadel brazilski šampionki. "Ni šlo za to, da bi premagala Simone, ampak sebe," je dejala 25-letna najuspešnejša brazilska telovadka. "Zelo srčkano od njiju. Sta najboljši športnici na svetu in to, kar sta naredili, mi veliko pomeni, vedno navijamo druga za drugo, finale je zelo težak za vse."

Andrade je dejala, da je ponosna na zgodovino, ki so jo spisale, za prve povsem temnopolte gimnastične zmagovalne stopničke na olimpijskih igrah. "Smo pokazale temnopolto moč, da to lahko uresničimo".

