Švedski 24-letni skakalec s palico je po osvojeni medalji sprva popravil olimpijski rekord, nato pa je za en centimeter izboljšal lasten svetovni rekord, ki ga je letos aprila postavil na diamantni ligi v kitajskem Xiamenu. Duplantis je že devetič izboljšal najboljši izid vseh časov na svetu.

"Nisem še predelal, kako fantastičen je bil ta trenutek. To je ena od tistih stvari, ki se mi ne zdijo resnične," je po zgodovinskem skoku in novem najboljšem svetovnem dosežku dejal "Mondo".

"Kaj naj rečem? Pravkar sem podrl svetovni rekord na olimpijskih igrah, na največjem prizorišču za skakalca s palico. Moje največje sanje že od otroštva so bile podreti svetovni rekord na olimpijskih igrah in to mi je uspelo pred najbolj noro množico, pred katero sem kadarkoli tekmoval," je po zmagi nadaljeval dvakratni svetovni in trikratni evropski prvak, ki je po novem tudi dvakratni olimpijski zmagovalec.

Občinstvo na stadionu Stade de France je med pariškimi igrami že doživelo nekaj dih jemajočih trenutkov, a se jih lahko malo primerja z dosežkom Duplantisa. Švedski as je ob skandiranju 80 tisoč gledalcev: "Mondo, Mondo, Mondo", kar je odmevalo po celem stadionu, naredil to, kar zna najbolje, in s skokom s 6,10 metra sprva podrl olimpijski rekord, nato pa še svetovnega.

Ko je ob poeziji gibanja najboljši skakalec v zgodovini poletel čez letvico, ga je množica pospremila z glasnimi vzkliki, a niso bili nič kaj bolj glasni kot atlet sam, ki je navdušeno nemudoma stekel v objem svojih najbližjih.

V pozi turškega strelca

Nato pa je Šved obnorel še družbena omrežja, saj je zmago proslavil z ikonično pozo turške senzacije Yusufa Dikca, ki je viralen postal po svojem nastopu v streljanju z zračno pištolo na 10 metrov, ko je s preprostim slogom, brez sodobne zaščitne opreme, kot jo imajo drugi strelci, in z eno roko v žepu osvojil srebrno medaljo. Za naslov mu je na omrežju X čestital tudi strelec sam.

Navdušen je bilo tudi Yusuf Dikec:

"Poskušal sem si čim bolj zbistriti misli. Občinstvo je bilo noro. Bilo je tako glasno kot na tekmi ameriškega nogometa. Imam nekaj izkušenj s stadioni, ki imajo 100 tisoč sedežev, vendar nikoli nisem bil v središču pozornosti. Poskušal sem le usmerjati energijo, ki so mi jo vsi dajali, in to veliko. Obneslo se je," je še dejal 24-letnik, ki je pripravil pravi "Mondo Show" na največjem francoskem stadionu.

Na vprašanje, kaj sledi po tem svetovnem rekordu, pa je Duplantis dejal, da bo poskrbel za precej veliko zabavo: "Ne bomo veliko spali, veliko se bomo zabavali in se imeli dobro."

