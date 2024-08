Začenja se boj za kolajne, žal brez Slovenk

Slovenske rokometašice so po porazu s Švedsko (23:27) v zadnjem krogu skupinskega dela olimpijskega turnirja ostale brez uvrstitve v četrtfinale in tekmovanje sklenile na 11. mestu. Danes pa se v Parizu začenjajo izločilni boji. V četrtfinalnih tekmah se bodo pomerile Danska in Nizozemska, Francija in Nemčija, Madžarska in Švedska ter Norveška in Brazilija.