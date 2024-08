51-letni turški strelec nehote postal zvezda družbenih omrežij #video

If smoking had been allowed in the Olympics than he would have won the gold medal amkoym pic.twitter.com/opTgEhAnIH — BAKO🇦🇶 (@gayrimesqul) August 1, 2024

Ko se je na prizorišču olimpijske preizkušnje v streljanju s pištolo na 10 metrov za mešane pare pojavil 51-letni Jusuf Dikec, so družbena omrežja eksplodirala. Ne zato, ker si je z rojakinjo Sevvalo Ilajdo Tarhan zagotovil srebrno medaljo, ampak zaradi neobičajno sproščenega videza in vedenja, ki je navdušilo širšo javnost.

Podoba, ki prikazuje turškega strelca v nenavadno sproščeni drži, z eno roko v žepu in brez standardne strelske opreme, je obkrožila svet. V primerjavi z večino olimpijskih strelcev, ki uporabljajo zaščito za ušesa in specializirana očala, da blokirajo vid na eno oko in zmanjšajo bleščanje, je ležerni slog turškega strelca še toliko bolj izstopal.

Currently the most famous man in the world ❤️pic.twitter.com/Vl95nxENDg — The Random Guy (@RandomTheGuy_) August 1, 2024

Eden od športnih navdušencev je na platformi X zapisal: "Turčija je poslala 51-letnega tipa brez posebnih leč, zaščite za oči ali ušes in si zagotovila srebrno medaljo," milijarder Elon Musk pa se je odzval s preprostim: "Lepo."

Za Dikeca, ki že petič nastopa na olimpijskih igrah, je to največji uspeh v karieri in prva olimpijska medalja. Pred tem je na svetovnem prvenstvu leta 2014 postal dvojni svetovni prvak, zmagal je tako v disciplini standardna pištola 25 metrov kot pištola s središčnim strelom 25 metrov. Dodatno si je prislužil srebrno medaljo v disciplini zračna pištola na 10 metrov. Na evropskih prvenstvih je osvojil sedem naslovov, vključno z zmago z zračno pištolo leta 2024 v Györu. In še zanimivost: Jusuf Dikec v prostem času rad pleše.

In Olympic shooting, they use equipment like:



> A lens to avoid blur

> A lens for better precision

> ear protectors for noise



Then a Turkish guy (Dikeç) came and won a silver medal with just a pair of GLASSES. pic.twitter.com/tobbeIifiS — Turkish Archives (@TurkishArc) July 31, 2024

Strelstvo, pištola, 10 m, mešane ekipe:

ZLATO: Zorana Arunović/Damir Mikec (Srbija)

SREBRO: Sevval Ilajda Tarhan/Jusuf Dikec (Turčija)

BRON: Manu Bhaker/Sarabjot Singh (Indija)

