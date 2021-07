Danes je ameriška gimnastična zveza na Twitterju sporočila, da je štirikratna olimpijska prvakinja iz Ria 2016 mnogobojski nastop odpovedala po posvetu z zdravnikom. Pri zvezi so še zapisali, da podpirajo odločitev Bilesove in pozdravljajo njen pogum, da je svoje zdravje postavila na prvo mesto.

"Simone se bo o nadaljnjih nastopih na teh olimpijskih igrah v dogovoru z zdravniško službo odločala za vsak dan posebej," so še zapisali. Odločitev Bilesove je podprl tudi ameriški plavalec Michael Phelps, ki se je v času svoje športne kariere tudi sam večkrat soočal s preveliko težo pričakovanj in pritiska.

