"Trenutno se še vedno osredotočam na fizično in psihično zdravljenje," je dejala Američanka Simone Biles, potem ko je na slovesnosti v Madridu prejela naziv športnice leta. "Trenutno resnično uživam v prostem času in se še nisem odločila, ali se želim vrniti v telovadnico in tekmovati."

"Veliko ljudi misli, da so olimpijske igre le enoletna obveznost, a v resnici gre za štiri leta priprav, ki vodijo do olimpijskih iger," je dejala 28-letnica.

Bo nastopila tudi na OI 2028 v Los Angelesu? Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Pri tem, kakšno odločitev bo sprejela, bo pripomogla tudi lokacija naslednjih poletnih OI. "To, da bodo igre v LA, spet v ZDA, je tako zelo razburljivo. Ampak, ali bom spet tekmovala, nisem tako prepričana. Bom pa zanesljivo na olimpijskih igrah, če ne na parketu, pa na tribunah."

Sedemkratna olimpijska prvakinja v gimnastiki bo v Los Angelesu, ko bodo igre, stara 31 let. Biles je osvojila štiri zlate medalje v Riu 2016. Lani v Parizu je bila nedvomno največja zvezdnica tega športa s tremi zlatimi in srebrom.