Nenaden umik Simone Biles priložnost za njeno najboljšo prijateljico

Prva dama športne gimnastike Simone Biles in njena najboljša prijateljica in zaupnica Jordan Chiles. Foto: Guliverimage

Presenetljiv umik največje zvezdnice športne gimnastike Simone Biles s finala ekipnega mnogoboja je v ospredje postavil njeno najboljšo prijateljico in zaupnico Jordan Chiles. Dvajsetletna Američanka v svetu gimnastike vztraja prav zaradi svoje vzornice, ki jo je vzela pod svoje okrilje in ji pokazala, da šport ni samo garanje in odpovedovanje, ampak da je v njem še vedno prostor za sproščeno uživanje.

V včerajšnjem finalu ekipnega mnogoboja v športni gimnastiki so redko prisotni gledalci, v večini predstavniki medijev, že po prvem orodju doživeli pravi šok.

Simone Biles je odpovedala svoj nastop v finalu ekipnega in posamičnega mnogoboja. Foto: Guliverimage

Štiriindvajsetletna Simone Biles, kraljica športne gimnastike in favoritinja za naslov na vseh orodjih in v mnogoboju, je namreč že po prvem orodju, preskoku, odstopila. Najprej se je govorilo, da je pri seskoku z orodja staknila poškodbo, a se je pozneje izkazalo, da je za nenaden umik krivo preveliko psihološko breme.

Bilesova je pozneje sporočila, da je svoje mentalno zdravje tokrat postavila na prvo mesto. O pomembnosti duševnega zdravja je že večkrat javno spregovorila, priznala pa je tudi, da njeno telo komajda še dohaja zahteve prvin, ki jih izvaja. Leta 2019 je v enem od intervjujev priznala, da je večino časa v bolečinah in da njeno telo počasi razpada, vendar bo zdržala še do olimpijskih iger v Tokiu. To bodo njene zadnje igre pod petimi krogi, je napovedala.

Jordan Chiles Foto: Guliverimage

Priložnost za Jordan Chiles

Zaradi njene nenadne odločitve o umiku z ekipnega mnogoboja, danes pa še posamičnega, je v prvi plan prišla druga ameriška telovadka, in sicer 20-letna Jordan Chiles, ki je dopolnila ameriško gimnastično ekipo s Suni Lee in Jade Carey.

Zgodba o Jordan Chiles je še toliko bolj zanimiva zaradi tega, ker je ravno Bilesova zaslužna za to, da Chilesova še vedno vztraja v gimnastiki. Ko se je leta 2017 prenasičila športa in vseh pritiskov, ki ga ta prinaša, je bila ravno Bilesova tista, ki jo je prepričala, naj vztraja. Povabila jo je v svoj trenažni center v Teksas in jo spodbudila, naj nadaljuje svojo kariero v gimnastiki.

In res, Chilesova je v Texas Gymu pod okriljem trenerjev Cecile in Laurenta Landija, ki ju zanima ne le fizična, ampak tudi mentalna dobrobit njunih varovancev, spet vzljubila gimnastiko, dekleti pa sta medtem postali najboljši prijateljici.

Foto: Guliverimage

Kdo je Jordan Chiles? Jordan Chiles je rojena v mestu Tualatin v ameriški zvezdni državni Oregon. Odraščala je v Vancouvru v ameriški zvezni državi Washington skupaj s še štirimi sorojenci. Ime je dobila po slavnem košarkarju Michaelu Jordanu, vzdevek Chick pa izvira iz hudomušne animirane serije. Že kot majhna deklica je kazala izredne predispozicije za šport. Pokala je od energije, hodila po rokah in podobno.



Po poročanju ameriškega časnika The New York Times je leta 2018, potem ko je na ameriškem državnem prvenstvu v mnogoboju zasedla zanjo skromno 11. mesto, sklenila, da ima gimnastike dovolj. In ravno ko je razmišljala o zaključku kariere, jo je poklicala Bilesova in ji predlagala, naj začne trenirati v njenem gimnastičnem centru, ki naj bi predstavljal manj stresno delovno okolje, kot ga je bila vajena do zdaj. Chilesova je ponudbo sprejela. Dokončala je srednjo šolo, spakirala kovčke in se leta 2019 preselila v Teksas.

Na treningu s trenerko Cecile Landi, ki razume, da imajo športniki življenje tudi izven športne dvorane in tekmovalne arene. Foto: Guliverimage "Takrat sem ugotovila, da je gimnastika lahko drugačna. Da ni nujno tako resna in polna omejitev, da ni treba, da pušča posledice na telesu in psihi," je povedala v pogovoru za Times. "To sem ugotovila, medtem ko sem na tekmovanjih opazovala Simone. Vedno je videti, kot da se neizmerno zabava, smeji se, sploh ni videti, da je pod stresom, niti ni videti utrujena. In takrat sem si rekla, tudi sama bom poskusila na tak način in videli bomo, kako bo šlo."

Selitev se je izkazala za zadetek v polno. Februarja je serijo tekem v zimskem pokalu končala na prvem mestu in bila junija v mnogoboju ameriškega državnega prvenstva odlično tretja. Bilesova je tam slavila svoj rekorden sedmi naslov državne prvakinje v mnogoboju.

Chiles je bila tretja tudi na ameriških kvalifikacijah za olimpijske igre v Tokiu in si tako zagotovila mesto na ekipnem mnogoboju. Ostalo je zgodovina. Tudi Chilesova ima srebrno olimpijsko medaljo v mnogoboju, zaradi njenega nastopa v olimpijskem finalu pa je bila na boljšem tudi Jordanina mama Gini, ki ji zaradi goljufije na področju nepremičnin grozi 366 dni zaporne kazni. Začetek prestajanja kazni so ji namreč zaradi olimpijskih iger prestavili.

