Primož Roglič olimpijski prvak, zlata medalja je njegova!

Slovenija se na olimpijskih igrah v Tokiu veseli nove zlate medalje, tokrat v režiji kolesarja Primoža Rogliča, ki je v velikem slogu odpeljal 44,2 kilometra dolg kronometer. Po kalvariji na dirki Tour de France in slabši predstavi na cestni dirki na olimpijskih igrah se je v šampionskem slogu dvignil in na vožnji na čas spisal kolesarsko poezijo ter postal olimpijski prvak. Slovenija se tako po Tadeju Pogačarju in njegovem bronu veseli druge kolesarske medalje v Tokiu. Srebro je osvojil Rogličev moštveni kolega pri Jumbo-Vismi Tom Dumoulin, bronast je postal Avstralec Dennis Rohan.

"Neverjetno, kako se stvar na hitro obrne, če verjameš in gledaš proti novim izzivom naproti. Izjemno vesel sem. Neverjetno. Zase vedno rečem, da nisem ravno specialist za kronometer, včasih pa naredim tudi dobrega. Izjemno vesel in ponosen sem," je takoj po prihodu v cilju za nacionalno televizijo dejal zlati Primož Roglič, ki je tako prikolesaril do druge medalje na večjih tekmovanjih. Srebrn je bil leta 2017 na svetovnem prvenstvu. In tudi takrat v kronometru.

Kronometer podrobneje: 10.01 - Primož Roglič je zlat!!! Vsi kolesarji so na cilju, veliki junak pa slovenski kolesarski prvak. Njegova je zlata medalja, ki si jo je prikolesaril v velikem slogu. Drugega Toma Dumoulina, ta je bil v Riu prav tako srebrn, je prehitel za kar minuto in dve sekundi. # Kolesar Čas Pov. hitrost (km/h) 1. ROGLIČ Primož 55:04,19 48.157 2. DUMOULIN Tom 56:05,58 47.279 3. DENNIS Rohan 56:08,09 47.243 4. KÜNG Stefan 56:08,49 47.238 5. GANNA Filippo 56:09,93 47.218 9.55 - Primož Roglič je na cilju prevzel vodstvo s časom 55:04 (povprečna hitrost 48,2 km). Vse poti peljejo v smer, da bo osvojil zlato medaljo, saj veliki tekmeci na zadnjem merjenju zaostajajo več kot 40 sekund. Rezultati na zadnjem merjenju # Kolesar Čas Pov. čas 1 ROGLIČ Primož 45.59,95 48.392 2 DUMOULIN Tom 46.42,29 47.661 3 GANNA Filippo 46:44 4 KÜNG Stefan 46:46 5 DENNIS Rohan 46:50 6 VAN AERT Wout 47:16 9.51 - Wout van Aert pri četrtem merjenju vmesnega časa že ogromno minuto in sedem sekund. Filippo Ganna prav tako veliko, več kot pol minute. # Kolesar Čas Pov. hitrost 1 ROGLIČ Primož 40.43,22 46.856 2 DENNIS Rohan 41.14,16 46.270 3 DUMOULIN Tom 41.14,78 46.259 4 GANNA Filippo 41:15 5 KÜNG Stefan 41.28,62 46.001 6 VAN AERT Wout 41:50 9.49 - Neverjetna vožnja Primoža Rogliča. Pri petem merjenju vmesnega časa ima 42 sekund prednosti pred Tomom Dumoulinom. Prehitel je že dva kolesarja, ki sta štartala pred njim. 9.43 - Primož Roglič ne popušča. Napadel je še na drugi vzpon. Pred Tomom Dumoulinom ima na 31,8 km kar pol minute prednosti. 9.39 - Tom Dumoulin je medtem postavil najhitrejši čas na 31,8 km. Pred Rigobertom Uranom ima minuto naskoka. Foto: Reuters 9:38 - Po polovici proge (22,1 km) je Primož Roglič najhitrejši. Naj zdrži še drugi krog v podobnem slogu. Njegov čas je 27.30. # Kolesar Čas Pov. hitrost 1 ROGLIČ Primož 27.29,93 48.220 2 DUMOULIN Tom 27.38,32 47.976 3 GANNA Filippo 27.38,62 47.968 4 DENNIS Rohan 27.39,14 47.953 5 VAN AERT Wout 27.40,21 47.922 9.34 - Slovenski prvak Primož Roglič je izvrstno na poti. Najhitrejši rezultat ima tudi na polovici proge. Tom Dumoulin zaostaja osem sekund. Čaka se še Wouta van Aerta in Filippa Ganno. 9.28 - Primož Roglič ima najhitrejši čas po drugem merjenju vmesnega časa! Wout van Aert zaostaja za vsega štiri tisočinke. Filippo Ganna zaostaja štiri sekunde. Povprečna hitrost slovenskega šampiona je znašala kar 49.303 km/h. # Kolesar Čas Povp. hitrost 1 ROGLIČ Primož 18.15,26 49.303 2 VAN AERT Wout 18:15 3 GANNA Filippo 18:19 4 KÜNG Stefan 18:20 5 DUMOULIN Tom 18.20,91 49.05 9.27 - Tom Dumoulin je postavil najhitrejši čas prvega kroga 27:38. Pred Rigobertom Uranom, ki je vodilni na cilju, ima kar 52 sekund prednosti. Wout van Aert je medtem za vsega štiri tisočinke za Primožem Rogličem. 9.24 - Avstralski adut Dennis Rohan na 15. kilometru za Primožem Rogličem zaostaja 10 sekund. 9.22 - Prav vsi kolesarji so že prevozili uvodnih 9,7 kilometra. Svetovni prvak Filippo Ganna je za pičle pol sekunde hitrejši od Primoža Rogliča. 9.20 - Primož Roglič nadaljuje izjemno hitro. Na drugem merjenju je za pet sekund hitrejši od Toma Dumoulina. 9.17 - Nizozemec Tom Dumoulin nadaljuje izvrstno vožnjo. Pri drugem merjenju vmesnega časa je postavil najboljšo znamko - 18:21. Pred drugim Hugom Houlom ima 19 sekund prednosti. 9.14 - Primož Roglič izjemno na progi. Pri prvem merjenju vmesnega časa ima najhitrejši rezultat. Toma Dumoulina, ki je bil v Riu srebrn, je prehitel za tri sekunde sekunde. 9:12 - Tom Dumoulin je na prvem merjenju pri 9,7 km najhitrejši. Kar 15 sekund prednosti ima pred najbližjim zasledovalcem. 9.05 - Kolumbijec Rigoberto Uran je izvrstno opravil s kronometrom in postavil najhitrejši čas - 57:19. Belgijca Remca Evenepoela je prehitel za dve sekundi. Rigoberto Uran je odlično opravil s progo za kronometer. Foto: Guliverimage 9.01 - Primož Roglič se je podal na progo! Pred njim je šel na traso moštveni kolega pri Jumbo-Vismi Tom Dumoulin. 8.56 - Boj Rigoberta Urana in Remca Evenepoela se nadaljuje. Belgijec se je Kolumbijcu na zadnjem merjenju časa približal na vsega pet sekund. 8.46 - Kolumbijec Rigoberto Uran je občutno pospešil. Na vrhu klanca zadnjega kroga ima pri četrtem merjenju časa kar 20 sekund prednosti pred Remcom Evenepoelom. 8.33 - Aleksander Vlasov ima do tega trenutka na prvem merjenju drugi rezultat - tri sekunde za Bettiolom. Na drugem ima tretji rezultat in za vodilnim Houlom zaostaja pet, za Evenepoelom pa sekundo. Rigoberto Uran in Richie Porte medtem pri prvih dveh merjenjih nista med najhitrejšimi. 8.20 - Belgijec Remco Evenepoel ima na prvem merjenju vmesnega časa tretji rezultat, na drugem drugega. Prvi del trase je najhitreje odpeljal Italijan Alberto Bettiol (13:15), ki pa je v nadaljevanju popustil. Pri drugem merjenju je za zdaj najhitrejši Kanadčan Hugo Houle, ki ima slabih pet sekund prednosti pred Evenepoelom. 8:00 - Na progo se je podal eden od favoritov za zlato medaljo, Belgijec Remco Evenepoel. Še uro in minuto do štarta Primoža Rogliča. 7.47 - Za zdaj je s prvim krogom najhitreje opravil Hugo Houle. Njegov čas je 28:25:58. 7.45 - Kolesarji so razporejeni v tri skupine, saj mora vsak tekmovalec opraviti z dvema krogoma po 22,1 kilometra. Primož Roglič je v tretji skupini. Zelo zanimivi bodo kolesarji v drugi, v kateri so Geoghegan Hart, Richie Porte in Remco Evenepoel. 7.30 - Kanadčan Hugo Can Houle je pri 15 kilometrih postavil čas 18:40:85. 7.09 - Na kronometru bodo merili čase na naslednjih razdaljah: 9,7 km, 15 km, 22,1 km, 31, 8 km in 37,1 km. 7.13 - Na trasi so tudi že Amanuel Eri Ghebreigzabhier, Nikias Arndt, Stefan de Bod in Hugo Houle 7.00 – Kot prvi je kronometer začel član olimpijske begunske reprezentance Ahmad Badreddin Wais. Primož Roglič bo vožnjo začel ob 9.01.

V ženski konkurenci se je zlate medalje veselila Nizozemka Annemiek van Vleuten, ki je 22,1 km dolgo preizkušnjo prekolesarila v 30:13. Druga je bila Švicarka Marlen Reusser, brona pa se je razveselila še ena Nizozemka Anna van der Breggen, ki je imela nevšečnosti na torkovem ogledu proge.