Slovenija je kolesarska velesila, dokazujejo številni presežni rezultati, ki jih slovenski kolesarji nizajo v zadnjih letih. Na olimpijskih igrah v Tokiu so poskrbeli že za dve olimpijski medalji. Bronu Tadeja Pogačarja na cestni dirki je danes Primož Roglič dodal še zlato v kronometru. Zdaj so v statistiki Slovenije že štiri medalje, poleg dveh kolesarskih še zlata kanuista Benjamina Savška in srebrna Tine Trstenjak.

Družbena omrežja pokajo od hvalnic in čestitk na Rogličev račun.

Alpska smučarka Ilka Štuhec je več kot navdušena nad novim uspehom slovenskega športa.

S hudomušno opazko je Rogliču čestital tudi nekdanji košarkar, danes trener Jaka Lakovič.

Toooo!!! @rogla Čestitke iz srca!!! Zaslužiš si zlato kot “budala šamar”. Top!!! https://t.co/B4k4yidXO9 — Jaka Lakovic (@LakovicJaka) July 28, 2021

Kolesar Matej Mohorič je ob čestitki na družbenem omrežju Twitter postregel s posebno lekcijo.

@rogla bravooooooooo 😍😍🥇🇸🇮 @TeamSlovenia

Nauk zgodbe: če ti življenje nastavi poleno pod nogo in padeš, se pobereš in greš naprej, odločen da se vrneš močnejši 💪 — Matej Mohoric (@matmohoric) July 28, 2021

Kolesarska vožnja iz druge galaksije, je Rogličevo predstavo na Twitterju opisal novinar Aljoša Peršak.

Grande @rogla! Kolesarska vožnja iz druge galaksije za olimpijsko zlato! Če kdo, si jo zasluži Primož. Poklon, šampion, 🇸🇮 praznuje! — Aljoša Peršak (@AljosaPersak) July 28, 2021

Nihče si zmage na zasluži bolj, je menil slovenski ultrakolesar Marko Baloh.

Nekdanja alpska smučarka, danes novinarka Ana Kobal, se sprašuje, ali je Roglič Superman.

S statističnega urada sporočajo, da bodo še naprej z veseljem osveževali olimpijsko tabelo.

Avtor podkasta TT Podcast je hitro našel vzporednice s kronometrom na lanskem Touru, kjer so se Rogliču porušile sanje o zmagi na Dirki po Franciji.