"Če si kdo zasluži, je to Roglič"

Slovenski junak sredinega dne na olimpijskih igrah v Tokiu je postal Primož Roglič, ki je v 44,2 kilometra dolgem kronometru pokoril vso konkurenco in se zapisal v zgodovino kot olimpijski prvak.

Spisal je novo posebno poglavje na športni poti, ki je za številne nenavadna vse od njegovega prestopa iz skakalnega v kolesarski svet.

"Dokazal je, kako velika oseba je"

"Izjemno čustveno sem doživel njegovo vožnjo. Priznam, da po sobotni cestni dirki nisem verjel, da se lahko kaj takega zgodi. Hauptman (selektor Andrej Hauptman, op. a.) je izjavil, da je pripravljen, dober. A nismo vedeli, kako. V soboto je šlo nekaj narobe in se ni pričakovalo, da se bo tako obrnilo. Trenutno sem na dopustu in sem sprva njegovo vožnjo poslušal prek radia, nato pa sem prišel do televizijskega prenosa. Ko sem ga videl v pozi, sem vedel, da je to to. Vse je bilo jasno. Dokazal je, kako velika oseba je, da lahko tako obrne položaj," je bil razumljivo vesel direktor Kolesarskega kluba Adria Mobil Bogdan Fink.

Bogdan Fink je bil presrečen ob uspehu Primoža Rogliča in Tadeja Pogačarja. Poudaril je, da tudi drugi slovenski kolesarji pišejo zgodovino. Foto: Vid Ponikvar

Prav dolenjska kolesarska ekipa ga je po skakalni karieri vzela pod svoje okrilje in mu ponudila priložnost v profesionalnem svetu kolesarstva. Niti Primož sam, kaj šele drugi niso verjeli, da se bo njegovo življenje obrnilo v takšno smer in bo postal eden od najboljših kolesarjev na svetu. Niti Nizozemci pri Jumbo-Vismi, do katerih mu je s pomočjo zvez pomagal prav Fink, niso ob prestopu mislili, da so dobili kolesarja najvišjega kova.

"Naši fantje 'driblajo' v svetu kolesarstva. Naj traja."

Spisal je že številne uspehe, zdaj je prišel še do olimpijskega zlata. Videti je bilo, da je v svojem svetu. Nekaj časa je potreboval, da je doumel, kaj mu je uspelo: "Ko je bil v cilju in sedel, je bilo videti, da je sam s sabo. Kot je bil na kronometru. V svojem svetu je bil. Najbrž je prevrtel vse dogodke, ki so se mu zgodili. Če si kdo zasluži, je to on."

Foto: Reuters

Slovensko kolesarstvo v zadnjih letih doživlja renesanso. Naši kolesarji navdušujejo na največjih dirkah. Tadej Pogačar je med drugim že dvakrat osvojil Tour de France, bil bronast na cestni dirki na olimpijskih igrah, Matej Mohorič je na letošnji Dirki po Franciji osvojil dve etapni zmagi. Slovenija ima kolesarsko širino in uspehe, o katerih še pred leti ni nihče razmišljal na glas.

"Mi, ki smo v kolesarstvu, na primer nismo mogli. Znanstvena fantastika je. In naj traja, mi pa uživajmo v tem. Naši fantje 'driblajo' v svetu kolesarstva," se je izrazil v nogometnem žargonu in nadaljeval. Saj se Rogla in Pogačar, Pogačar in Rogla peljeta, vendar so tudi drugi. Pridobili so samozavest. Slovenci so na olimpijskih igrah nadzirali cestno dirko. Poglejte, kako je peljal Jan Tratnik, kako hrabro je po vseh težavah vozil Jan Polanc. Vsakdo mora biti vesel in ponosen na slovenske kolesarje. Tisti, ki delamo v kolesarstvu, si česa takega pred leti nismo mogli predstavljati. Ob vsakem uspehu uživamo. In naj traja."