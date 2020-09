Odgovorni pri bogatem Ineosu so se posmehovali glede Rogliča

Sprva so morali prepričevati odgovorne pri Adrii Mobilu, nato še pri Jumbo-Vismi, da so Primoža Rogliča sploh vzeli pod svoje okrilje.

Sprva so morali prepričevati odgovorne pri Adrii Mobilu, nato še pri Jumbo-Vismi, da so Primoža Rogliča sploh vzeli pod svoje okrilje. Foto: Reuters

Besede dr. Radoja Milića na Fakulteti za šport, ki je ob testiranju Primoža Rogliča dejal, da bo on podpisal pogodbo z njim, če je ne boste v klubu, še danes odmevajo. Kakšne so bile takrat vaše misli?

Že pred tem je bil na rekreativnih dirkah dober, potem je bil še test. Nato je šel še na maraton v Istri in bil enakovreden Miholjeviću, Kišerlovskemu … Zakaj smo ga vzeli? Iskreno povedano zato, ker ni še nihče česa takega naredil. S takratnim športnim direktorjem Milanom Erženom smo se odločili za ta korak. Lance Armstrong, ki je potem vse zavozil, je denimo prišel iz triatlona in celo prebolel raka. Da bi nekdo vstopil v profesionalni svet kolesarstva iz smučarskih skokov, se še ni zgodilo. Zato smo ga vzeli in še isto leto je bil Primož v neposrednem prenosu v Planici z našim dresom. Dobili smo pojavnost vseh sponzorjev v klubu. Planica je vendarle najbolj gledan športni dogodek pri nas.

Bogdan Fink je kot direktor kluba Adria Mobil prepričeval vodstvo, naj dajo Rogliču priložnost. Nato je bil prav on vezni člen, da je nekdanji skakalec prestopil v vrste nizozemskega Jumbo-Visme, ki se je takrat imenoval LottoNL Jumbo. Foto: Vid Ponikvar Kako ste prepričali odgovorne pri Adrii, da je klub nato podpisal pogodbo z njim?

Veliko pregovarjanja je bilo. Na koncu zelo veliko. Ko smo z Milanom sestavljali ekipo, smo predlog dali na upravni odbor Adrie Mobila. Mislili so, da smo skrenili s poti. Da vzameš nekoga, ki je "no-name" in je zmagoval rekreativne dirke … Vedeli smo, da je dober. S Primoževe strani ni bilo pričakovanj. Primož je le rekel, da bi rad dirkal.

Kdo ga je treniral največ?

Boštjan Mervar. On je največ delal z njim. Kasneje tudi Miran Kavaš. Boštjan je bil prvi tisti, ki je verjel vanj. Ga bodril. Tudi prvi, ki je verjel, da bi lahko naredil kaj več. Ko je zmagal dirko Po Sloveniji 2015, ga je nenehno motiviral. Na prologu v Ljubljani je bil takrat Primož denimo 12. Govoril mu je, dober si, nisi veliko zaostal, vse pa boš razbil na vzponu na Tri Kralje. In zgodilo se je točno to.

Kako je prišlo do prestopa v nizozemski Jumbo, katerega član je še zdaj? Govori se, da ste vi izkoristili veze in poznanstva.

Na podlagi poznanstev smo se dogovorili. Poznam namreč Fransa Massena. On je imel prej pri Rabobanku (predhodnik zdajšnje Jumbo-Visme, op. a.) mlade kolesarje, jaz sem selektor slovenske mladinske reprezentance. Videvala sva se na dirkah. Leta 2000 in 2001. Še zdaj sva v stikih.

Boštjan Mervar je bil v času, ko je Primož kolesaril za Adrio Mobil, glavni trener. Foto: Vid Ponikvar Ali so imeli Nizozemci kaj pomislekov, da so ga vzeli, glede na to, da ste morali že doma prepričevati vodstvo?

Če sem iskren, je bil takrat velik boj za Rogliča. Da bi ga sploh vzeli. Zakaj? Ker je bil star 24 let, prišel je iz smučarskih skokov. Vsi so imeli pomisleke. Tako kot zdaj sprašujejo, ali je pri njem vse verodostojno. Ko je bil Team Sky (zdajšnji Ineos Grenadiers, op. a.) na dirki Po Sloveniji in smo jim rekli, da je dober in naj podpišejo z njim, so se smejali. Ko so prišli leto pozneje na našo dirko in je medtem Roglič zmagal kronometer na Giru, smo jim rekli: "Kaj je fantje, zdaj pa ni smešno?" Njihov nasmeh je bil takrat kisel.

In kako ste potem prepričali zdajšnjega delodajalca Primoža Rogliča?

Iskali so nekaj. Dve sezoni so imeli slabe rezultate. Dobili so novo vodstvo. Več kot polovico kolesarjev so zamenjali. Iskali so nove. Primož je prišel kot zadnji. Nemudoma so videli, da je karakterno pravi. Sicer ni šlo povsem lahko. Dali so mu minimalno pogodbo, kar zadeva finančna sredstva. Res je bila še možnost Bora-Hansgrohe, ampak je Primož izbral takratni LottoNL-Jumbo, ker so bili v World Touru. Bora takrat še ni bila.

Torej ga drugi velikani sploh niso želeli imeti v svojih vrstah?

Ne, niso. Spomnim se, da je tisto leto, ko je Primož prvič osvojil dirko Po Sloveniji, pri nas nastopal tudi Mikel Nieve is Skyja. Na koncu je bil drugi. In prav zaradi tega rezultata je izpadel iz ekipe za Tour de France. Če ne moreš osvojiti dirke Po Sloveniji, nisi dober za Tour. Takrat so se karte delile med kolesarji Skyja, ki so kolesarili pri nas, na kriteriju Dauphine. Jasno nalogo je imel, da zmaga. Čez čas se je vedelo, kdo ga je premagal.