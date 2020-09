Fenomenalni oproda Primoža Rogliča s tremi mavričnimi majicami #video

Kdo je Wout van Aert, svežepečeni 26-letnik, ki navdušuje na letošnjem Touru?

Ko je treba vleči v hrib, se prelevi v neusmiljenega hribolazca - v nedeljo je na zadnjem vzponu strl odpor Egana Bernala in Naira Quintane -, ko je čas za šprint, se brezkompromisno prebije mimo najhitrejših, ko je na vrsti kronometer, v nizki neudobni preži bliskovito hitro reže kilometre.

Foto: zajem zaslona

Čeprav je na Touru v vlogi pomočnika Primoža Rogliča, je dosegel že dve etapni zmagi, s tem, da se šprintanje za njegov osebni rezultat ni poznalo pri izvajanju njegove primarne naloge na tej dirki, to je pomoči glavnemu v moštvu Jumbo-Visma, torej Rogliču.

Van Aert je na letošnjem Touru uplenil že dve etapni zmagi, tudi zmago na 7. etapi, kjer se je karavana znašla na udaru bočnega vetra:

26-letni Belgijec je brez dvoma kolesarski fenomen. Na cestnem kolesu je šele dve sezoni, a je v tem času že dodobra zapolnil statistične kolone. V žepu ima že tri etapne zmage na Touru, dve od teh na letošnjem, še tri ima s kriterija Dauphine, letos je bil nepremagljiv tudi na enodnevnih klasikah Strade-Bianche in Milano-San Remo.

A izkušnje in znanje je nabiral drugje, v ciklokrosu, kjer je kar trikrat oblekel mavrično majico svetovnega prvaka!

Van Aert je trikratni svetovni prvak v ciklokrosu. Njegov največji rival je bil Nizozemec Mathieu Van Der Poel, vnuk legendarnega francoskega kolesarja Raymonda Poulidorja. Foto: Getty Images

Iz ciklokros bicikla na specialko

Van Aert se je rodil v kraju Herentals v Belgiji, vzhodno od Antwerpna, še enega belgijskega mesta, ki je zelo ponosno na svojo kolesarsko tradicijo. Mali Wout je svojo kolesarsko kariero začel na kolesu za ciklokros. Po dveh drugih mestih, tako na državnem kot svetovnem prvenstvu v letu 2012, se je odločil, da bo kolesarstvo postalo njegov poklic.

Pridružil se je klubu Telenet-Fidea in istega leta v svoji starostni kategoriji zmagal v skupnem seštevku svetovnega pokala v ciklokrosu.

Leta 2018 je bil na evropskem prvenstvu v cestnem kolesarstvu tretji. Tudi tu si je zmagovalni oder delil z Nizozemcem van der Poelom na 2. mestu in evropskim prvakom Matteom Trentinom. Foto: Getty Images

Od tam je šla njegova pot samo še navzgor. V naslednjih treh letih je pobral vse naslove svetovnega prvaka v ciklokrosu, nato pa se je v sezoni 2018, pri 23 letih, odločil, da svoj talent preizkusi še na cestnem kolesu. In se tudi v teh vodah takoj približal najboljšim.

Že na svoji drugi dirki, Strade Bianche, se je prebil na 3. mesto, na svojem prvem spomeniku, Dirki po Flandriji, pa je bil deveti. Za nameček je istega leta v Glasgowu dosegel še 3. mesto na evropskem prvenstvu, medtem ko je bil na državnem zgolj 13.

Pri Jumbo-Vismi so ga že prvo leto uvrstili v ekipo za Tour, kjer je upravičil zaupanje (štiri dni je vozil v beli majici najboljšega mladega kolesarja), a po hudem padcu na kronometru v 13. etapi moral odstopiti. Foto: Reuters

Iz sodišča v dres Jumbo-Visme

In če je šlo na kolesu vse gladko, so bile stvari manj rožnate izven cest.

Ko je njegova takratna ekipa Vérandas Willems-Crelan z licenco na prokontinentalni ravni začela postopek združevanja z drugo ekipo, se je odločil za enostransko prekinitev pogodbe, kar delodajalcu niti pod razno ni bilo všeč, zato sta se obe stranki znašli na sodišču, kjer se je primer razpletel v Van Aertovo korist. Mednarodna kolesarska zveza (UCI) mu je prižgala zeleno luč za podpis pogodbe z ekipo Jumbo-Visma, ki se ji je pridružil marca 2019.

Izjemen začetek pri rumeno-črnih

Že v svoji prvi sezoni v rumeno-črnem dresu je zablestel. Na klasikah je končal na zmagovalnem odru, bil je šesti na dirki Milano -San Remo, na kriteriju Dauphine zmagal dve etapi in dobil skupni seštevek za zeleno majico in zmagal na državnem prvenstvu v kronometru.

Van Aert je tudi belgijski državni prvak v kronometru. Njegov rojak Remco Evenepoel na dirki ni nastopil, saj se je nekaj dni prej na Dirki po Lombardiji hudo poškodoval. Foto: Reuters

Srečanje z ograjo skoraj pokopalo njegove športne sanje

Izredni nastopi so mu pomagali do mesta v ekipi, ki je nastopila na lanskem Touru. Van Aert je na svojem krstnem Touru štiri dni vozil v beli majici najboljšega mladega kolesarja, v 10. etapi celo zmagal v ciljnem šprintu, nato pa se je na posamičnem kronometru v 13. etapi, kjer je po odstopu Avstralca Rohana Dennisa veljal za prvega favorita za zmago, pri hitrosti dobrih 47 kilometrov na uro s kolenom zapletel v zaščitno ograjo in grdo padel.

Pri tem si je huje poškodoval kolk in stegnenico. Celo do take mere, da so se mnogi bali, da bi to lahko bil konec njegove kolesarske kariere.

Na lanskem Touru se je hudo poškodoval, celo toliko, da je njegova kariera visela na nitki:

Zaradi kirurške napake se je moral ponovno učiti hoje. "To bi lahko bil konec moje kariere," je takrat priznal Van Aert, a se je zgodba k sreči drugače razpletla.

Že nekaj mesecev pozneje se je vrnil na kolo in na svetovnem prvenstvu v ciklokrosu pripeljal do 4. mesta.

Van Aert nekaj dni po padcu na Touru:

Tudi letošnja sezona je zanj izjemna. 1. avgusta je zmagal na prvi dirki pokoronske sezone, Strade-Bianche, in čez teden dni slavil še na dirki Milano-Sanremo. Nato je na kriteriju Dauphine zmagal v seštevku najboljših šprinterjev in v uvodnem tednu Toura prišprintal še do dveh zmag. Če mu ne bi Peter Sagan zaprl poti, bi se mu morda nasmehnila še tretja.

Foto: Reuters

Priponk se otepa na vse pretege

Sam pravi, da se otepa priponk. Glede na to, da obvlada vse, lahko je hribolazec, ki se dobro počuti tako na tlakovanih cestah kot v šprintu in vožnji na čas, je resnično eden od najbolj raznovrstnih kolesarjev v karavani.

Van Aert o "sporu" s Petrom Saganom po šprintu v 11 etapi:

Vedno znova odkriva svoje meje

"Edino, kar je pomembno, je zmagovati na dirkah, je dejal v enem od intervjujev. Pred letošnjim Tourom se je označil za nekoga, ki je nekje vmes med šprinterjem in hribolazcem.

"Mislim, da je super, da ne vem, kje so moje meje. Star sem 25 let in res mi je v užitek vedno znova odkrivati, česa sem zmožen," je povedal po zmagi na dirki Sanremo.

"Upam, da bom do konca kariere zmagal na široki paleti različnih tekem, a kot Belgijcu bi mi največ pomenila zmaga na Dirki po Flandriji in dirki Paris-Roubaix," je priznal lanski dobitnik nagrade Flandrijec leta, ki jo podeljujejo najboljšemu belgijskemu kolesarju.

Polno zaseden je Van Aert tudi v zasebnem življenju. Z ženo Sarah pozimi pričakujeta svojega prvorojenca.

