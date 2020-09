"Pripravlja se spopad za zgodovino." S Slovencema v glavnih vlogah.

Slovenska kolesarja Primož Roglič in Tadej Pogačar sta svetovna senzacija. Njuna dominacija na letošnjem Touru močno odmeva, ljubitelji kolesarstva doma in po svetu pa s slastjo pričakujemo njun spopad za rumeno majico v težkem zadnjem tednu Dirke po Franciji. "Prvo in drugo mesto sta že oddana," menijo tudi Lance Armstrong, George Hincapie in njun direktor iz danes zloglasnega US Postala, ki je, žal tudi na dopinški pogon, na Touru dominiral ob prelomu tisočletja.

Včeraj se je končal drugi teden dirkanja na Touru in slovenska asa Tadej Pogačar in Primož Roglič sta še enkrat navdušila, se na težkem ciljnem vzponu na Grand Colombier snela z verige in vknjižila še tretjo dvojno zmago na letošnji francoski pentlji. "Slovenca sta senzacija in prvi dve mesti sta že oddani," so v popularnem podcastu The Move ugotavljali nekdanji profesionalni kolesarji Lance Armstrong, George Hincapie in njun gost, Luksemburžan Andy Schleck, zmagovalec Toura leta 2010.

Zlom lanskega zmagovalca šokiral vse

Lance Armstrong: "Le kakšno je danes vzdušje v Ineosu?" Foto: Reuters Vse je šokirala včerajšnja nemoč branilca zmage z lanskega Toura Egana Bernala kot tudi njegovega kolumbijskega rojaka Naira Quintane, dveh večjih favoritov tudi za letošnjo zmago na dirki vseh dirk. S tempom v zaključku etape se ju je otresla Rogličeva ekipa Jumbo-Visma, ki je spet lepo skrbela, da je rumena majica ostala varno v rokah slovenskega državnega prvaka.

"Le vprašamo se lahko, kakšno je zdaj vzdušje v Ineosu," se je v analizi 15. etape spraševal Hincapie, Armstrongov pomočnik na vseh Teksačanovih Tourih, tudi sedmih, na katerih je ta zmagal. "Zagotovo grozno," je ugotavljal nekoč veliki ameriški šampion, ki so mu bile vse prestižne zmage zaradi dopinških grehov pozneje odvzete. Hincapie ima kolumbijske korenine, zato je navijal za kolumbijsko zmago, pa moral priznati: "Vsekakor je Slovenija dobila vojno s Kolumbijo." "Vsaj danes," je dodal in se poskušal potolažiti: "Še vedno imamo Urana na tretjem mestu in supermana Lopeza na četrtem."

"Pogačar bi moral napasti prej"

Rigoberto Uran (EF Education First) in Miguel Angel Lopez (Astana) z minuto 34 in minuto 45 ostajata edini kolumbijski orožji, Roglič je ohranil 40 sekund prednosti pred Pogačarjem, ta pa je bil vsekakor veliki junak nedeljske etape. Na svojem prvem Touru je slavil že svojo drugo etapno zmago, v zaključnem sprintu je bil močnejši od Rogliča. Andy Schleck pa meni, da bi moral napasti bolj odločno.

"V finišu je bil videti močnejši od Rogliča, raje pa bi videl, da bi napadel tri kilometre pred ciljem ali na kakšnem strmejšem delu klanca. Očitno se je počutil dobro in šel po etapno zmago, ampak če hoče obleči rumeno majico, mora nadoknaditi še 40 sekund. Nekaj priložnosti bo še imel, a spet ne prav veliko. Malo sem razočaran, da so Jumbu dovolili, da je kot nekoč Skyjev vlak vlekel do ciljnega sprinta precej velike skupine. Tudi to je redko videti na klancu ekstra kategorije. Da na vrh skupaj pripelje sedem, osem kolesarjev," je ugotavljal Luksemburžan.

Andy Schleck se je upokojil leta 2014, takole pa je obiskal tekmovalce na Touru leta 2017, ko je rumeno majico v Pariz pripeljal Chris Froome. Foto: Reuters

"Bernal je s tem Tourom opravil, ne bo se več vrnil v dirko"

Jumbo-Visma je tako močna, da melje vse pred sabo, ugotavlja Schleck. Bernala je dokončno zlomil silovit ritem, ki ga je na čelu Jumbove skupine pri vzponu na Grand Colombier diktiral vsestranski in nepopustljivi Belgijec Wout Van Aert, a kolumbijski branilec naslova je voljo izgubil že v petek, ko je analiziral svoje številke s 13. etape in ugotovil, da je v odlični formi, pa vseeno ne more slediti najboljšim. "To ste lahko videli, že če ste ga videli, kako je le zmajeval s sklonjeno glavo, ko je Ineosova skupina zaostala. S tem Tourom je opravil. Morda mu še kaj uspe na kakšni etapi, ampak mislim, da preprosto ni na lanski ravni. Že prej sem dvomil o njem, zdaj se je razkril. Bernal se ne bo več vrnil v dirko," je prepričan Schleck.

"Boleče je videti šampiona v takem položaju"

Johana Bruyneela je nemoč Egana Bernala šokirala. Foto: Guliver/Getty Images Svoje nadvse obširno znanje o kolesarstvu na podcastu deli tudi Johan Bruyneel, nekoč direktor moštva US Postal, v katerem je Armstrong dirkal na Touru. Šokiral ga je zlom Bernala. "Egan je dva tedna poskušal slediti in je kolesaril nad svojimi trenutnimi sposobnosti, razpadel pa je na prvem dolgem klancu, ki bi mu moral ustrezati. Boleče je videti šampiona v takem položaju. Tudi Quintana je zaostal v istem trenutku kot Bernal. To je bil grozen trenutek za Kolumbijo. Veliko razočaranje. Quintana je tam največja zvezda, a ima vsaj izgovor, saj je v eni od prejšnjih etap grdo padel. Kolumbijski upi za zmago na Touru so resda izpuhteli, a so še vedno na tretjem in četrtem mestu, kar je neverjetno samo po sebi."

Jumbo-Visma počne to, kar je včasih Ineos

Kot nekdanjega direktorja ekipe ga je navdušil moštveni podvig Jumbo-Visme. "Spet moram povedati, da je prikazala še eno izjemno predstavo. Pa niti ne taktične, saj je stvar zelo preprosta. Tako močni so, da jim ni treba taktizirati, samo pošiljajo naprej enega kolesarja za drugim. Kot je to Ineos delal nekoč, le da je Ineos tokrat žrtev tega pristopa. Torej, ko je Van Aert vlekel na zadnji klanec, je Bernal na presenečenje vseh zaostal in kar težko je bilo gledati, kako se muči, bori s kolesom, na katerem ni več našel udobnega položaja, se pači … Imel je le dva pomočnika, ko je zašel v težave, pa še ta nista bila prava hribolazca. Tega nismo vajeni. Od Ineosa smo navajeni tega, kar je naredil Jumbo. Potem je še sklonil glavo in upočasnil. Bil je kar šok."

Bi morali na Tour vzeti Gerainta Thomasa?

Je Ineos naredil napako, ko na Tour ni pripeljal predlanskega zmagovalca Gerainta Thomasa? Valižan te dni dobro kolesari na Dirki od Tirenskega do Jadranskega morja. "Zdaj je lahko biti pameten, vnaprej pa veliko težje. Vsekakor je vodstvo ekipe, zadnjo besedo pa ima najbrž Dave Brailsford, naredilo napako. Selekcije ekipe bi se morali lotiti drugače. Namesto da so vztrajali pri tem, da se vse podredi Bernalu, bi morali Thomasa postaviti kot sokapetana. Tudi če bi sprva delal za Bernala, bi se po 15. etapi njegova vloga spremenila v vodilno. Da so ga odpisali zaradi ne prav briljantne forme nekaj tednov pred Tourom, je bila napaka. Očitno je vedel, kaj počne, saj zdaj kolesari izvrstno in lahko dobi Tireno," ugotavlja Bruyneel.

"Všeč mi je tvoja majica." Foto: A.S.O. /Alex Broadway

Bo Pogačar napadel rumeno majico? In kdaj?

Danes je na Touru drugi in zadnji dan odmora, nadaljuje se v torek s 16. etapo, ki pa "najbrž ne bo vplivala na skupni vrstni red", kot pravijo poznavalci, s sredo pa se začne atomski zaključek, s tremi zaporednimi alpskimi etapami, pa nato še gorskim kronometrom. Ta bo zadnja možnost za napad na rumeno. Pa lahko agresivni Pogačar to slavno majico napade že kakšen dan prej?

"Mislim, da nihče ni več sposoben pripraviti kakšnega odločilnega dolgega napada. Kolesariji vozijo tako hitro, da tega scenarija preprosto ne vidim. Še Pogačar je imel na Peyrolu nekaj sreče, nekaj več svobode, ker je prej v vetru izgubil minuto dvajset. Roglič je takrat pazil na Bernala in Quintano, ki naj bi bila njegova najresnejša tekmeca. Prepričan sem, da danes Pogačarju ne bi pustil pobegniti. Menim, da mu je danes žal, da se je osredotočal na Bernala in Quintano in Pogačarju pustil, da je nazaj dobil 40 sekund. To se najbrž ne bo več zgodilo in pričakujem, da bo o zmagovalcu Toura odločal kronometer," odgovarja Bruyneel.

"Pripravlja se spopad za zgodovino"

George Hincapie ima kolumbijske korenine, nedelja je bila tudi zanj boleča. Foto: Reuters Istega mnenja kot njegov nekdanji šef je tudi Armstrong. Na gorskem kronometru v predzadnji, 20. etapi pričakuje dvoboj slovenskih zvezdnikov na vse ali nič. "Mislim, da se pripravlja spopad za zgodovino," pravi. Bruyneela medtem navdušuje neverjetna samozavest komaj 22-letnega Pogačarja. Ta se je prenesla tudi na njegovo ekipo. V nedeljo je tudi Jan Polanc z diktiranjem strupenega tempa na predzadnji klanec, Col de la Biche, poskrbel za selekcijo v glavnini. V prerojenem UAE Emirates zdaj vsekakor sanjajo tudi o končni zmagi, pravi belgijski strokovnjak. "In to povsem upravičeno," še dodaja.

Prvo in drugo mesto oddana, kdo pa bo tretji?

In kdo bo konec tedna v Parizu delal družbo slovenskima asoma na odru za zmagovalce? Armstrong in Hincapie menita, da bi bil to lahko Avstralec Richie Porte (Trek Segafredo), ki z dvema minutama in 13 sekundami zaostanka za Rogličem zaseda peto mesto v skupnem seštevku in na najzahtevnejših klancih ni pokazal šibkosti. "V zadnjih dneh je bil edini blizu Slovencema, najpomembneje pa je, da še ni padel, kar je bila v preteklosti njegova težava," se strinja Schleck, ki pa je za svojega favorita za tretje mesto vseeno izbral Španca Mikela Lando (Bahrain Mclaren), trenutno sedmega v razvrstitvi (+ 2:16).

Roglič in Uran spet skupaj na stopničkah?

Pa Bruyneel? "Jasno je, da sta dva kolesarja na neverjetno visoki ravni, drugim pa ostanejo drobtinice. V redu, še vedno se lahko zgodi kaj nepredvidljivega. Upam, da se jima na zaplete, saj sta očitno najboljša kolesarja na dirki, a vsak ima lahko slab dan. Me je pa navdušil Rigoberto Uran. Pri 33 letih je izkušen, od njega nismo videli še nič posebnega, ampak je kar tam. To pa je ključ do dobre uvrstitve na velikih dirkah. Da si tam. Da izgubljaš kar se da malo časa v vsaki etapi. Zato je na tretjem mestu. Lani ob tem času je na Vuelti doživel res grd padec, imel precej zlomov, pa še komplikacije pri okrevanju. Že dejstvo, da je na tej ravni in se bori za stopničke, je osupljivo. Kolesarji so res nekaj posebnega. Lani padec, ki je skoraj končal njegovo kariero, danes pa je tu."

Rigoberto Uran je na dirki Po Sloveniji leta 2018 zasedel drugo mesto. Zmagal je Primož Roglič. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Uran je z Rogličem že stal na stopničkah, leta 2018 na dirki Po Sloveniji je osvojil drugo mesto. Roglič je takrat zmagal, tretji pa je bil še en Slovenec, Matej Mohorič. Prav nič nas ne bi motilo, če bi Kolumbijec oder za zmagovalce s Slovencema delil tudi v nedeljo v Parizu, le razporeditev naj bo nekoliko drugačna.

