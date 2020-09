"Poggakar, Pookachar, Pooogaaazyear, kako se izgovarja Tadej Pogačar? Imamo odgovor" je naslov članka na nizozemski spletni strani Wieler Revue. "Slišali smo že skorajda vse različice tega imena. Tadej Pogačar je odkritje te Dirke po Franciji, ampak odkritje s precej težkim imenom. Težko izgovorljivim za nas, saj bi si najbrž Slovenci jezik polomili z izgovorjavo imena Joris Nieuwehuis. Kakorkoli že, skoraj vse smo že slišali, Poggakar, Pookachar, Pookaazyear, pa še marsikaj bomo, saj se bo o njem v prihodnjih letih verjetno še veliko govorilo. Zato smo na hitro pobrskali po spletu in naleteli na video, v katerem se Tadej predstavi kar sam. Torej, poslušajte prvih nekaj sekund in vedeli boste za vselej," piše André van den Ende.

Takole Pogačar izgovarja Bradley Wiggins, strokovni komentator na televiziji Eurosport, zmagovalec Toura leta 2012 (Pogačarja omenja pri 1:10). Z Rogličevim imenom pa slavni Anglež že nima več težav.

