Nemočni Bernal izgubil tri leta življenja: Upal sem na čudež

Čeprav so pri Ineos Grenadiers napovedovali boj za rumeno majico v zadnjem tednu Dirke po Franciji, so že sedem dni pred tem ostali praznih rok. Egan Bernal je namreč v 15. etapi povsem pogorel, sicer pa smo videli črn dan za kolumbijsko kolesarstvo.

Zmagovalec lanske Dirke po Franciji Egan Bernal je tudi letos prišel v Francijo v želji po velikem zmagoslavju. A je iz dneva v dan peljalo v to smer, da ne more slediti tempu najboljših, zlasti ne Primožu Rogliču in Tadeju Pogačarju, ki sta suvereno na prvem oziroma drugem mestu in ju zdaj loči 40 sekund, potem ko je mlajši Pogačar v nedeljo vknjižil že drugo etapno zmago na dirki vseh dirk.

Bernal je odpadel tudi v 15. etapi in to že na začetku zaključnega vzpona na Grand Colombier, na katerem se je pričakovalo, da bo Kolumbijec skakal in napadal Rogličevo rumeno majico.

Tempo Polanca je bil za Bernal prehud

A je iz metra v meter vse bolj zaostajal, na koncu pa za zmagovalcem prišel v cilj s kar sedmimi minutami in 20 sekundami zaostanka. S tretjega je tako nazadoval na skromno 13. mesto.

Egan Bernal se je poslovil od možnosti za veliki uspeh. Foto: Reuters

"Že na prvem klancu sem trpel. Mislim, da sem v današnji etapi izgubil tri leta življenja. Upal sem na čudež, ki se ni nikoli zgodil. Vse sem dal od sebe, a so drugi močnejši. Nisem jim mogel slediti. To je treba priznati," je dejal vodja ekipe Ineos. In na prvem gorskem cilju je tempo navijal Jan Polanc, moštveni kolega Pogačarja pri UAE Emirates.

V nedeljo so se tako razblinile vse sanje o morebitni drugi zaporedni zmagi na Dirki po Franciji. Kot je dejal, se bo usedel z vodstvom ekipe in pogovoril, kako bo šlo vse skupaj naprej. Ne bi bilo nič nenavadnega, če bi zapustil Tour in se začel pripravljati na Vuelto.

Higuita v solzah zaključil Tour, kratko potegnil tudi Quintana

"Res je, da sem od prvega dne trpel za bolečinami v hrbtu, vendar so bolečine v nogah tiste, ki so ključne," je dodal.

A ni edini Kolumbijec, ki je potegnil kratko. Kmalu po začetku 15. etape jih je skupil Sergio Andres Higuita (EF), ki je po nepazljivosti padel, potem ko je pogledal nazaj ter se zapletel v kolo Boba Jungelsa. Pri padcu si je poškodoval roko. Nadaljeval je vožnjo, a se kmalu v krožišču spet znašel na tleh, ker ni mogel pravilno prijeti zavore. S solzami v očeh se je tako končala njegova pot na letošnjem Touru.

¡ARRIBA HIGUITA! Imágenes que causan mucho dolor al ver al colombiano saber que tiene que retirarse del Tour tras 15 etapas de esfuerzo.



Tristeza total con lo sucedido. Fuerza Higuita 💛💙❤️



pic.twitter.com/MCidLnL9iY — Deporte Colombiano 🇨🇴 (@DeportColombia) September 13, 2020

Razočaranje je doživel še Nairo Quintana (Arkea Samsic). Pred etapo peti kolesar v generalni razvrstitvi je kot Bernal odpadel v začetku vzpona na Grand Colombier. V svojem ritmu je prikolesaril na cilj, sicer hitreje od lanskoletnega junaka francoske kolesarske pentlje, a je tudi on veliko izgubil. Zdaj za vodilnim Rogličem zaostaja debelih pet minut in osem sekund. V igri za stopničke sta tako ostala le še Rigoberto Uran (EF Pro Cycling) in Miguel Angel Lopez (Astana), ki na tretjem oziroma četrtem mestu zaostajata 1:34 oziroma 1:45.