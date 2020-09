Na Rogliča naslovili vprašanje o kredibilnosti: Nič ni za skrivati

Prestižni Tour de France je povsem v znamenju slovenskih barv. Primož Roglič in Tadej Pogačar sta za razred boljša od konkurence in navdušujeta kolesarski svet. Vknjižila sta že tri trojne zmage, povrhu vsega pa sta na vrhu lestvice v boju za kralja dirke vseh dirk. Prednost je na strani starejšega Rogliča, ki je na vsakem koraku tudi testiran – če so testi za covid-19 na tedenski, so tisti za doping na dnevni ravni.

"Na žalost sem bil na koncu malce prekratek. Nekoliko sem razočaran Tadej je bil premočan. A kljub vsemu lep dan za nas," je Primož Roglič dejal po nedeljski etapi, potem ko je na koncu izgubil le boj s Tadejem Pogačarjem.

Član UAE Emirates je bil tako drugič na letošnjem Touru v zaključku močnejši od prijatelja in hkrati tekmeca. V boju za rumeno majico ima Roglič prednost 40 sekund. Ko so ga na novinarski konferenci po nedeljski etapi vprašali, ali bi bil zadovoljen s takšno prednostjo za gorski kronometer, ki bo predzadnji dan Toura, je odgovoril: "Seveda. Vsaka sekunda, ki jo imaš, šteje. In bolje je, da jo imaš, kot da jo moraš pridobiti."

"Zagotovo mi lahko zaupate"

Primož sleherni dan izpostavlja odlično opravljeno delo svojih moštvenih kolegov pri Jumbo Vismi. Tudi v nedeljo so naloge opravili z odliko. Iz boja za skupno zmago so tako odstranili Egana Bernala, ki na zaključnem vzponu na Grand Colombier ni mogel več slediti.

Zaradi suverenosti je bilo nanj naslovljeno vprašanje - enako vsako leto na nosilce rumene majice pred vstopom v zadnji teden Toura -, če ni treba nič skrbet glede njegove kredibilnosti. Puščice so bile namreč uperjene proti temi doping: "Mislim, da izvajajo veliko kontrol. Malce po šesti uri (v nedeljo zjutraj, op. a.) sem imel celovito kontrolo (kri in urin). Tudi po etapi sem jo imel. Nič ni za skrivati. Zagotovo mi lahko zaupate," je umirjeno dejal Roglič in dal vedeti, da so na Touru kljub covid-19 še vedno pri testiranju v ospredju doping testi.

Od velikega zmagoslavja ga loči še šest tekmovalnih dni. Foto: Reuters

V ponedeljek na prost dan bodo organizatorji opravili še preostali del testov za novi koronavirus, v torek pa lahko pričakujemo odgovore, koliko, če sploh, jih je okuženih s covid-19. Prejšnji torek se je številka ustavila pri pet. Dobrodošlo je bilo, da med njimi ni bilo nobenega kolesarja.

"Sva rivala, a tudi prijatelja"

Roglič pa se tako kot Pogačar ukvarja s tem, kar ga v zadnjih šestih dneh dirkanja še čaka. Pred njima so še tri gorske etape in sobotni kronometer, nakar v nedeljo sledi parada šampionov, ki se bo končala v Parizu. "Še vedno smo daleč od zaključka. Ostati moramo zbrani in delati stvari, kot smo jih do zdaj," izpostavlja Rogla.

S Tadejem sta prijatelja, na cesti pa tekmeca. Foto: A.S.O. /Alex Broadway

Za zdaj vse kaže v to smer, da se bosta slovenska kolesarska asa udarila za skupno zmago in zanimivo bo spremljati njun dvoboj na največjem kolesarskem spektaklu.

"Sva rivala, a tudi prijatelja. Prihajava iz iste države. Ne glede na to pa na kolesu želiva oba zmagati. Vedno se boriva do zadnjega trenutka," o njunem odnosu pravi kapetan Jumbo-Visme, ki se zaradi oddaljenosti ne zaveda razsežnosti evforije, ki zaradi njunih izvrstnih voženj vlada v Sloveniji: "Niti ne. Zelo dolgo je, ko sem bil nazadnje v Sloveniji. Zagotovo je noro in lepo. Vesel sem, da lahko ustvarjamo to zabavo."