Mezgec kljub izvrstnemu dosežku z grenkim priokusom: Drugo mesto je prvi poraženec

V 14. etapi Dirke po Franciji je bil spet predviden čas za šprinterje, na koncu pa je Danec Soren Kragh Andersen napadel v pravem trenutku in preprečil zaključni šprint za zmago. Vseeno pa se je v ozadju vnel boj za drugo mesto, ki je pripadel našemu Luki Mezgecu. A je imel grenak priokus, saj se je zavedal priložnost za morebitni etapni uspeh. Primož Roglič in Tadej Pogačar bosta spet konkretneje zagrizla v delo v nedeljo.

"Sanjal sem o takšni zmagi. Nisem vedel, da lahko kaj takšnega sploh dosežem. Čustveno je. Dobre noge sem čutil celotno etapo. Če trpim jaz, verjetno tudi drugi trpijo med etapo, sem si govoril. Hirschi mi je bil dodatna motivacija. Neverjetno je, saj smo na Touru najmlajša ekipa. Pa že toliko smo na tej dirki naredili," je član Sunweba Soren Kragh Andersen veselo razlagal po koncu 14. etape, ki jo je dobil v velikem slogu.

V zaključku so skakali kolesarji, ampak se je kljub vsemu pričakoval šprint glavnine. Vendarle pa je Dancu tri kilometre pred ciljem uspel pobeg, ki ga v ozadju niso pokrili. Tako je šprinterjem v hipu izpuhtela priložnost za zmago.

"Grenak priokus je. Bila je lepa priložnost."

Kljub vsemu se je vnel boj za drugo mesto, Luka Mezgec (Mitchelton Scott) pa je dokazal, da je na letošnjem Touru v odlični formi. Osvojil je drugo mesto, kar je njegova četrta etapna uvrstitev med najboljših deset.

A je bil kljub lepemu uspehu videti razočaran, saj se je zavedal, da bi lahko danes celo on stal na najvišji stopnički odra za zmagovalce.

"Grenak priokus je. Bila je lepa priložnost. Kolesar Sunweba je odšel. Žal naši niso bili zraven. Niso imeli nobenega za narekovati tempo. Vsi smo vedeli, kaj bo Bora naredila na prvem klancu. To se je zgodilo. Brez težav sem sledil. Naši so na koncu hranili moči za finale. Šel sem zraven, ko so napadali na zadnji klanec. Na žalost je eden odšel. Drugo mesto v kolesarstvu je prvi poraženec," je za nacionalno televizijo po sobotnem dnevu govoril razočaran Mezgec, ki se je zavedal, kakšna priložnost za etapno zmago se je sicer ponujala, če Andersen ne bi pobegnil glavnini.

Roglič mislil, da bo šlo lažje

Da je bil dan kljub vsemu težak za tiste najboljše v skupnem seštevku, je izpostavil v rumeno oblečeni Primož Roglič: "Mislil sem, da bo lažje. Šlo je na polno. Ni bilo k sreči dolgo. Naši fantje so dobro delali. To je Tour de France in težka etapa. Na koncu so naši fantje naredili dobro delo. V mestu je veliko ovir in hitro se lahko zgodi. Vesel sem, da se ni. Jutri je pred nami lep izziv."

Primož Roglič bo tudi v nedeljo nosil rumeno majico vodilnega. Foto: Reuters

Drugouvrščeni Tadej Pogačar je le potrdil Primoževe besede: "Kar težak dan je bil. Na koncu je bilo stresno. Počutil sem se v redu. Zadovoljen sem. Vesel sem za Luko. Dober dan za nas."

V nedeljo bo za kolesarje spet težak dan, karavana se iz Lyona seli v Alpe. Cilj bo na legendarnem Grand Colombierju, ki bo spet poskrbel za selekcijo med najboljšimi.