Nekako je čutiti, da so se v 13. etapi razkrile vse karte, s katerimi razpolagajo najboljši kolesarji na letošnjem Touru. Opraviti so morali s približno 4400 višinskimi metri, povsem na koncu pa jih je čakal izjemno strm klanec. In najbolje sta test od tistih, ki se borijo za skupno zmago, opravila Slovenca Primož Roglič in Tadej Pogačar.

Mlajši Pogačar je tudi tokrat poskrbel, da je vse skupaj postalo zanimivo, potem ko je kot prvi skočil. Primož mu je sledil, nato se je do vrha peljal pred njim, član UAE Emirates pa mu je uspešno sledil vse do ciljne črte.

Prijatelja postala zdaj velika tekmeca

Po petkovem dnevu se je mladi Pogačar pridružil Rogliču na vrhu lestvice. Zdaj zasedata prvo in drugo mesto. Prednost kolesarja nizozemskega moštva Jumbo Visme znaša 44 sekund, tretji Egan Bernal (Ineos Grenadiers), ki je bil nemočen, pa zaostaja že 59 sekund.

The 🇸🇮 duo arrive together at the final summit and @rogla tightens his grip on the Yellow Jersey!



🇸🇮 Les deux slovènes reprennent des secondes précieuses sur les autres favoris du Tour ! @rogla conforte son Maillot Jaune !#TDF2020 pic.twitter.com/RPjMkL2g9c — Tour de France™ (@LeTour) September 11, 2020

V Franciji se piše posebno poglavje v zgodovini slovenskega kolesarstva. Pred tem namreč nismo imeli nikoli konkurenčnega tekmovalca za sam vrh, zdaj pa oba premikata mejnike. Vozita v majicah, ki jih ni oblekel še nihče (Roglič nosi rumeno majico vodilnega, Pogačar belo majico za najboljšega mladega kolesarja), videti pa je, da se bosta na koncu prav onadva udarila za skupno zmago.

Sicer sta dobra prijatelja, a se zavedata, da na tekmah ni tako, saj tekmujeta vsak za svojo ekipo, ki od njiju zahteva popolno osredotočenost. In o njunem boju se bo do konca Toura še veliko govorilo.

Več rivalstva in napadov

O tem, da sta na cesti rivala in da se je zdaj vnela bitka za zmago, je Pogačar na vprašanje novinarju po koncu etape dejal: "Težka bitka je. Zadnja dva kilometra nisva bila prijatelja. Skušala sva le priti do vrha. V naslednjih dnevih bomo videli še več rivalstva in napadov. Primož je bil v petek na zaključnem vzponu izjemno močan. Zadnjih 500 metrov sem mu težko sledil. V zelo dobri pripravljenosti je. Ne vem, kaj se bo zgodilo v Alpah, ampak se bom še naprej boril."

Foto: Reuters

Roglič se je v zadnjih letih večkrat pošalil, naj mlajši Pogačar še malce počaka pri razvoju, da bo še njim kaj ostalo. A se je najboljšim približal z nadzvočno hitrostjo. Ali ga s predstavami na Touru kaj preseneča? "Pošteno povedano, vedel sem, da je zelo močan, ker sva imela bitko že na državnem prvenstvu. Lani smo lahko na Vuelti videli, kaj lahko naredi. Ni veliko presenečenje. Zelo sem vesel, da sva Slovenca na vrhu," je odgovoril Roglič.

Nov test tistih, ki se potegujejo za rumeno majico, bo spet v nedeljo, ko je na sporedu nova gorska etapa. In takrat se spet pričakuje, da bosta vroča Roglič in Pogačar v ospredju tistih kolesarjev, ki jih zanima rumena majica.