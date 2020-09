Nov udarec za Bernala: Sprejeti moram, da so drugi boljši od mene

Slovenska kolesarska asa Primož Roglič in Tadej Pogačar sta v 13. etapi zadala še en uničujoč udarec lanskemu šampionu Dirke po Franciji Eganu Bernalu in ga potisnila na tretje mesto v skupnem seštevku. Pa Kolumbijec v petek ni imel slabega dne, počutil se je dobro, priznal je, da je bil močan, celo bolj kot na lanskem Touru. To pomeni, da je boja za letošnjo zmago zanj konec?

"Počutil sem se dobro, nisem se varčeval, to je bil moj maksimum," je v cilju 13. etape Toura razlagal mladi kolumbijski kapetan britanskega moštva Ineos Grenadiers. "drugi so bili preprosto premočni," je še priznal Egan Bernal.

Najboljše številke v karieri, pa vseeno zaostanek

Lanski prvak Toura danes v zaključni klanec ni mogel slediti slovenskima asoma, najresnejšima tekmecema v skupni razvrstitvi. Pred etapo smo se spraševali, ali bo ravno danes napadel rumeno majico, saj je bilo opaziti, da v drugem tednu dirke postaja vse nevarnejši, a zgodilo se je ravno obratno. Napadla sta Roglič in Pogačar ter mu nekoliko zbežala na razpredelnici.

'I'm doing my best numbers, if the others are stronger, I can do nothing.'



Egan Bernal spoke to @friebos and reporters after losing time to his GC rivals on stage 13 of the #TDF2020



Full interview: https://t.co/QBIYek1cyj pic.twitter.com/remBQtNSpE — ITV Cycling (@itvcycling) September 11, 2020

Za vodilnim Rogličem Bernal zdaj zaostaja 59 sekund, za drugouvrščenim Pogačarjem 15. Skrbi ga lahko predvsem dejstvo, da si je zaostanek pridelal kljub temu, da ni imel nobenih težav. "Pogledal sem svoje številke z današnje etape in te so skoraj najboljše v moji karieri. Sprijazniti se moram s tem, da so bili preostali danes preprosto hitrejši," je pošteno pojasnjeval 23-letni Kolumbijec.

Danes ni zaostal le za izjemnima slovenskima kolesarjema, pač pa tudi za Mikelom Lando (Bahrain McLaren) in Miguelom Angelom Lopezom (Astana), prav tako resnima tekmecema v skupnem seštevku Toura. Z njim sta v cilj prikolesarila kolumbijska kolega Rigoberto Uran (Education First) in Nairo Quintana (Arkea Samsic).

🏆 Jerseys and rankings after stage 13 🏆



🏆 Maillots distinctifs et classements après l'étape 13 🏆#TDF2020 #TDFunited pic.twitter.com/OWHsioYAvE — Tour de France™ (@LeTour) September 11, 2020

Kolumbijska zarota? Z Nairom dogovor ni mogoč.

Pred dnevi se je govorilo o morebitnem kolumbijskem zavezništvu med Bernalom, Lopezom, Uranom in Quintano za napad na Slovenca. A če je Lopez, denimo, zainteresiran, Bernal dvomi o verjetnosti tovrstnega dogovora. "Čudno je poslušati Naira govoriti o nekem zavezništvu, ko pa sva se večkrat skupaj znašla v napadu in ko sem ga prosil, naj prevzame kakšno menjavo, pa me je vselej ignoriral. Takšne stvari si zapomnim," je o "kolumbijskem projektu" povedal kolesar, ki mu je Pogačar danes tudi slekel belo majico najboljšega mladega dirkača na Touru.

🤩 Another important day on the #TDF2020!



🏆 🇨🇴 @danifmartinez96 is crowned king of the Puy Mary whilst the Slovenians are battling for the GC. 🇸🇮



🔊 Pump up the sound and enjoy the highlights of stage 13!#TDFunited pic.twitter.com/lQFrMwHuoh — Tour de France™ (@LeTour) September 11, 2020

Vseeno mladenič iz Bogote poskuša ostati optimist, še vedno mu ostaja upanje za napad na dolgih in zahtevnih klancih v Alpah, pa čeprav ti letos ne bodo dovolj visoki, da bi lahko Kolumbijci izkoristili svoje sposobnosti delovanja na visoki nadmorski višini. "Videli bomo, kaj se bo dogajalo v naslednjih dneh. Odločali se bomo dan za dnem, osredotočiti se moramo predvsem nase. Kakorkoli še, predajam se ne, obdržati moram voljo in se potruditi po najboljših močeh."

