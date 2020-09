Neverjetna Roglič in Pogačar osvajata Francijo, ki je zavita v črno

Na največji kolesarski dirki na svetu je vse v slovenskih barvah. Primož Roglič in Tadej Pogačar sta naredila nove zavrtljaje proti izjemnemu uspehu. V zaključnem vzponu 13. etape sta pobegnila vsem tekmecem v boju za rumeno majico. Zdaj sta sama na vrhu razpredelnice in to pred kar štirimi Kolumbijci. Francozi bodo tudi letos potegnili kratko v boju za veliko zmago, o kateri bodo sanjali vsaj še leto.

Če upoštevamo ponedeljkov prost dan, potem so imeli kolesarji, ki bijejo bitko za skupno zmago, štiri "proste" dni, saj se v zadnjih treh dneh ni veliko dogajalo v boju za rumeno zmago. Zato pa je petkova 13. etapa upravičila svoj sloves.

Približno 4400 višinskih metrov so morali prestati in opraviti s šestimi gorskimi cilji ter še zaključnim vzponom na Puy Mary. Primož Roglič je s svojimi moštvenimi kolegi pri Jumbo-Vismi pustil ubežnikom, da so se udarili za etapno zmago, ki je na koncu pripadla Daniju Martinezu (EF) - v zaključku je premagal Lennarda Kämno (Bora-Hansgrohe). "Ostale zmage, ki sem jih dosegel, niso nič v primerjavi s to na Touru. Ko sva se s Kämno približevala Schachmanu (Maximilian Schachmanna), sem si želel slednjega v zaključku. Bal sem se prvega, a mi je na koncu uspelo. Izjemno sem vesel," je po etapni zmagi povedal Martinez.

Pogačar skočil, sledil Roglič, nato skupaj pred vsemi tekmeci za rumeno majico

Medtem ko sta že počivala v cilju, se je v ozadju vnel veliki boj med tistimi, ki bi radi 20. septembra prikolesarili v Pariz v rumeni majici.

Spet je bil Tadej Pogačar tisti, ki je skočil in razredčil skupino favoritov. Sledil mu je Roglič, na koncu pa je Kisovčan z izjemnim tempom kolesaril proti cilju. 21-letni Pogačar mu je sledil vse do konca in skupaj sta opravila novo izjemno delo. Rogličeva prednost v skupnem seštevku zdaj znaša 44 sekund. In kolesar, ki ima ta zaostanek, je prav Pogačar.

The 🇸🇮 duo arrive together at the final summit and @rogla tightens his grip on the Yellow Jersey!



🇸🇮 Les deux slovènes reprennent des secondes précieuses sur les autres favoris du Tour ! @rogla conforte son Maillot Jaune !#TDF2020 pic.twitter.com/RPjMkL2g9c — Tour de France™ (@LeTour) September 11, 2020

Roglič: Za zdaj je vse v redu; Pogačar: Pridobil sem sekunde, le proti Rogliču ne

"Zadnji vzpon sem opravil prvič. Lep je, strm. Na vzponu sem videl, kako gre navzgor. Težko je priti na vrh. Dan je bil dober. Vesel sem, kar sem naredil danes. Imam rumeno majico, ampak je tu celotna ekipa. Vsak mora opraviti nalogo. Za zdaj je vse v redu. Lepa dirka je," je v angleščini po koncu etape razlagal prvi mož letošnjega Toura, medtem ko je Pogačar sklenil dan z naslednjimi besedami: "Izjemen dan je bil. Spet sem v beli majici. Vesel sem, da sem sledil Rogliču na vzponu. Lepa izkušnja je bila. Podobno kot lani v 13. etapi Vuelte. Občutek je izjemen. Pridobil sem čas v primerjavi z vsem razen proti Rogliču. Ekipa je opravila dobro delo."

Foto: Reuters

Slovenija ima zdaj dva kolesarja na prvih dveh mestih, kar je nor dosežek. O tem, ali je pričakoval, da bo Pogačar zdaj osrednji tekmec, je Roglič dodal: "Pošteno povedano, vedel sem, da je super močan, ker sva imela bitko že na državnem prvenstvu. Lani smo lahko na Vuelti videli, kaj lahko naredi. Ni veliko presenečenje. Zelo sem vesel, da sva Slovenca na vrhu."

"Bernal? Vsaka sekunda, ki jo pridobim, šteje."

Lahko rečemo, da francoski petnlji spremljamo slovensko-kolumbijsko prvenstvo, saj jima sledijo štirje kolumbijski kolesarji. Lanskoletni junak Toura Egan Bernal ni mogel držati hudega tempa in zdaj za vodilnim Rogličem zaostaja že 59 sekund. "Vsaka sekunda, ki jo pridobim v primerjavi s favoriti, šteje," je bil zadovoljen Roglič.

Foto: Reuters

V črno pa so zaviti Francozi. Potem ko sta že pred časom odpadla Thibaut Pinot in Julian Alaphilippe, sta danes zaostala še Romain Bardet – v etapi je celo padel - in Guillaume Martin, ki sta bila pred petkovim dnevom na tretjem oziroma četrtem mestu.

Ob takšnem nadaljevanju lahko pričakujemo dvojno slovensko zmago na letošnjem Touru, saj sta Roglič in Pogačar močnejša od najbližjih zasledovalcev v kronometru, ki bo na sporedu predzadnji dan na Dirki po Franciji. A je še nekaj pasti, ki ju bosta morala prestati.