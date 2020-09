Jan Polanc: Vloga pomočnika je stresna, a Tadeju moramo olajšati nalogo

Pomočniki najboljših kolesarjev na največjih dirkah so večkrat v ozadju in niso v soju žarometov. To vlogo na letošnji dirki po Franciji opravljata dva Slovenca, in sicer Jan Polanc, ki v UAE Team Emirates pomaga Tadeju Pogačarju, ter Matej Mohorič, ki je pri Bahrain-McLarnu v službi kapetana Mikela Lande. Oba tudi danes čaka zahtevna naloga.

Medtem ko najboljši, med njimi tudi Primož Roglič v rumeni majici ter Pogačar na sedmem mestu v skupnem seštevku, ves čas vozijo v ospredju, pomočniki kapetanov večinoma etape končajo v ozadju. Vloge v ekipah se pač razlikujejo, a to ne pomeni, da sta Jan Polanc in Matej Mohorič pogrešljiva člena svojih moštev.

Še več, njuni vlogi sta pomembni in ključni za čim boljšo uvrstitev svojih kapetanov v skupnem seštevku. "Naloga pomočnika ni enostavna, saj moraš od starta paziti na kapetana in to je lahko kar stresno," je po 12. etapi Toura za Radio Slovenija dejal 28-letni kolesar ekipe UAE Team Emirates, v kateri skrbi za Tadeja Pogačarja.

Foto: Reuters

V pričakovanju še težjih etap

"Vemo, da nas zdaj čakajo težje etape. Glede na to, da sta šla Fabio Aru in Davide Formolo domov, bo več dela padlo name. Upam, da bodo noge dobre in da bom lahko Tadeju pomagal, če me bo potreboval," je dodal Polanc, ki žrtvuje svoje ambicije, da pomaga Pogačarju, ta je v skupnem seštevku trenutno na sedmem mestu.

"Moja naloga je, da poskušam čim dlje ostati s Tadejem. Vemo, da je ob koncu težko hoditi nazaj po vodo, v zahtevnih zaključkih to pač pade name. Vemo, da zaradi tega on ne sme izgubljati časa. Vedno je treba biti pripravljen priskočiti na pomoč, saj se dogajajo okvare in padci," je še pristavil Polanc, ki je ves čas pomagal 21-letnemu rojaku, ko je ta zašel v težave.

"Je kar stresna naloga, ampak jo je treba opraviti, da je njemu nekoliko lažje. Vemo, da se je težko boriti za top 10 na Touru in da gre pri tem veliko energije," dodaja 28-letnik, ki je ponudil vpogled v današnjo 13. etapo Toura.

"Moj cilj je čim dlje preživeti ob Tadeju"

"Etapo smo si ogledali že pred kriterijem Dauphine. Gre za etapo, v kateri bomo premagali drugo največje število višinskih metrov. Pričakujem, da bo uspel beg v večjem številu takoj od starta, na koncu pa se bodo favoriti udarili na zadnjem vzponu. Moj cilj je čim dlje preživeti ob Tadeju in da bo za konec etape prihranil čim več energije," je iskreno za Radio Slovenija priznal Gorenjec.

Mohorič: Etapne zmage nas letos ne zanimajo

Podobna vloga čaka tudi Mohoriča. Na letošnjem Touru pazi na kapetana Lando, ki se je v dosedanjem delu največje kolesarske dirke na svetu zelo izkazal in v skupnem seštevku zaseda deseto mesto z zaostankom minute in 42 sekund za Rogličem.

"Etapne zmage nas na letošnjem Touru ne zanimajo. Tudi sam nisem načrtoval, da bi poskušal meriti na etapno zmago. Tukaj smo vsi v podporo Landi za uvrstitev v skupnem seštevku. Mi se dan za dnem trošimo, da njemu olajšamo pot do cilja s prvimi. Tudi če bi lahko, ni prostora za osebne cilje," je podobno kot Polanc za omenjeni slovenski medij dejal Mohorič.

Petindvajsetletnik verjame, da lahko Landa preseneti vse favorite in konča na vrhu razpredelnice. "Zdi se mi, da mu gre zelo dobro in da je eden od najboljših hribolazcev na tem Touru. Menim, da je zanj dosegljiva tudi zmaga na dirki po Franciji, ne samo uvrstitev med najboljših pet," svojega kapetana hvali Mohorič.

Tudi sam meni, da bo današnja etapa od Chatel Guyona do cilja na vrhu prelaza Peyrol zelo zahtevna. "Etapa je težka, daljših vzponov sicer ni, a so ceste ozke, tehnično zahtevne in ves dan bo treba biti v ospredju. Ne bo časa za sprostitev kot morda v Alpah na vzponih, ko lahko vzameš svoj ritem in korak se za korakom priključiš skupini. Tu pa moraš biti ves čas v ospredju. Upam, da nam bo uspelo ohraniti položaj v skupnem seštevku in kaj pridobiti, če kdo od favoritov odpove," je za Radio Slovenija sklenil Mohorič.

Današnja, 13. etapa, dolga 191,5 kilometra, se bo začela ob 12.05.

