Roglič delil prikupen video, ki vas ne bo pustil ravnodušnih #video

Videoposnetek, ki je nastal na prelazu Col d'Èze med drugo etapo Toura, razkriva pristno vez med očetom in sinom.

Mali Lev, ki je svojega očeta v živo spremljal že pred letom dni na Dirki po Španiji, a se tega zaradi mladosti - takrat je bil star komaj dva meseca -, verjetno ne spominja, bo zanj lahko navijal že čez nekaj ur, ko se bo začela 12. etapa letošnjega Toura.

Ta prinaša 218 kilometrov, kar je največ na letošnji dirki, ki jih bodo popestrili štirje kategorizirani vzponi, dva četrte ter po eden tretje in druge kategorije.

Chauvigny - Sarran

218 km



Check the 3D route of the longest stage of the #TDF2020.

Voici le parcours 3D de la plus longue étape du #TDF2020.