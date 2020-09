Roglič miren in zbran, njegov pomočnik pa "šokiran in jezen" #video

Enajsta etapa Toura je bila namenjena šprinterjem in ti so se udarili v zadnjih 300 metrih 167-kilometrske trase. Najmočnejši je bil Avstralec Caleb Ewan (Lotto Soudal), ki je v napetem spopadu, v katerem so odločali centimetri, premagal Slovaka Petra Sagana (Bora-Hansgrohe), Irca Sama Bennetta (Deceuninck-QuickStep) in Belgijca Wouta Van Aerta (Jumbo-Visma). A to ni bil uradni končni vrstni red etape.

Povišani toni in iztegnjeni sredinci

Sagan je bil namreč diskvalificiran oziroma so ga sodniki poslali na začelje glavnine, na 85. mesto. Kazen si je prislužil z agresivnim prebijanjem mimo Van Aerta, pri tem pa je Belgijca tudi sunil z roko in odrinil s poti. Zaradi incidenta sta se po etapi kolesarja menila v povišanih tonih.

🦅 The aerial view from the finish in Poitiers, won by @CalebEwan in a tight contest!



🦅 Vue aérienne de ce sprint à @poitiersfr remporté d'un rien par @CalebEwan !#TDF2020 pic.twitter.com/UHs7ks324H — Tour de France™ (@LeTour) September 9, 2020

"Bil sem tako šokiran in jezen, da res nisem uporabil najlepših besed," je novinarjem na prizorišču razlagal jezni Van Aert. "Poskušal sem mu povedati, da mi ni všeč, kar je naredil, in da se teh stvari ne počne. Nazaj pa sem dobil težke besede, zato je bil pogovor nemogoč," je soočenje s Saganom še opisoval Van Aert.

Za vsak slučaj roke v zrak

Šprint je bil tako tesen, da tudi zmagovalec Ewan ni vedel, ali mu je uspelo. "Nisem takoj vedel, da sem zmagal, proslavljal sem za vsak slučaj. Vrgel sem kolo proti cilju in tako ne vidiš, kje pravzaprav si, saj gledaš v tla. Včasih to čutiš in čutil sem, da sem bil blizu," se je smejalo Avstralcu po njegovi peti etapni zmagi na dirki vseh dirk v karieri, drugi letos.

Caleb Ewan je dugič letos etapni zmagovalec Toura. Foto: Reuters

Tudi prerivanje Sagana in Van Aerta je opazil. "Na koncu se vsi borimo za etapno zmago na Touru in v tem zanosu ne misliš vselej na varnost. Želiš si le prvi prečkati ciljno črto. Prepričan sem, da Peter ni mislil nič slabega, morda na televiziji res izgleda grdo in tega ne bi smel storiti, ampak sem prepričan, da ni hotel nikogar ogrožati."

Do kakršnegakoli prerivanja v ciljnih šprintih so komisarji na letošnjem Touru še posebej pozorni, ne želijo si namreč ponovitve dogodka iz letošnje Dirke po Poljski, kjer je Van Aertov in Rogličev klubski kolega Dylan Groenewegen sunil rojaka Fabia Jacobsena (Deceuninck-QuickStep) in se je ta v grozljivem padcu tudi hudo poškodoval.

"Ko si v rumeni majici, si ne smeš privoščiti spodrsljaja ali napake"

Sicer pa je Van Aert tudi danes večinoma skrbel za to, da je naš Primož Roglič v cilj prišel varno in zadržal rumeno majico vodilnega. Branjenje te zahteva nekaj truda, priznava Zasavec. "Ko si v rumeni majici, si ne smeš privoščiti spodrsljaja ali napake, zato moraš biti vsak kilometer osredotočen. Res je bilo malce lažje kot včeraj, ampak na tej cesti in v tem zaključku je bilo vseeno težko. Ekipa je opravila dobro delo. En dan bližje smo," je v izjavi za organizatorje Toura dejal 30-letni Kisovčan.

Za zdaj o nevarnostih, ki pretijo v vsakem kilometru trase do Pariza, obljubljenega mesta kolesarstva, ne razmišlja. "Ko razmišljaš o tem, se res lahko zgodi marsikaj v vsakem trenutku, zato tega ne počnem. Pomembno je, da smo vsak dan osredotočeni na delo, ki ga moramo opraviti. To počnemo vsak dan in upam, da bomo tako nadaljevali," je še dejal Roglič.

💚 Stage 11 of the #TDF2020 was a pure sprinters' stage. In the end, it was the Rocket Pocket 🇦🇺 @CalebEwan who claimed his 5th Tour stage win. 🚀



🎬 Tune in for the 1' highlights of today.#TDFunited pic.twitter.com/CK3EXziPdZ — Tour de France™ (@LeTour) September 9, 2020

Rogličev najbližji zasledovalec v skupnem seštevku ostaja Kolumbijec Egan Bernal (Ineos Grenadiers) z 22 sekundami minusa, 28 sekund zaostaja tretjeuvrščeni Francoz Guillaume Martin (Cofidis). V cilj je danes z glavnino mirno prikolesaril tudi Tadej Pogačar (UAE Team Emirates), ki za svojim rojakom še naprej zaostaja 44 sekund in je sedmi v skupnem seštevku.

Mezgec še tretjič med najboljšimi desetimi

Luka Mezgec (Mitchelton Scott) je ciljno črto danes prečkal osmi med vsemi, po kazni Saganu je napredoval na sedmo mesto, kar je njegova druga najboljša etapna uvrstitev na letošnjem Touru, še tretjič pa se je uvrstil med najboljših deset. Tokrat je poskušal po levi strani cestišča, kjer je bil bolj izpostavljen vetru v prsi, v boj za zmago se tako ni mogel vmešati.

#TDF2020



Another hit out for @lukamezgec who finishes 8th in the bunch sprint behind winner Ewan (TLS). pic.twitter.com/zvvpzE2mSW — Mitchelton-SCOTT (@MitcheltonSCOTT) September 9, 2020

"Še preden smo prispeli v mesto, od petnajst do pet kilometrov pred ciljem, je bil hud boj za pozicije skupini, a sam sem bil dobro postavljen, zato sem samo sledil. Dobro sem bil postavljen tudi v zaključnih treh kilometrih, malo sem se moral boriti v zadnjem, pa vseeno ostal v dobrem položaju, čisto v zaključku pa sem bil preveč na vetru," je za klubsko spletno stran povedal Mezgec. "To ni bil rezultat, ki si ga želim, občutki pa so vse boljši. Le še malo več bom moral tvegati," je dodal.

"Bilo je hektično"

Tudi Ewan je priznal, da je bil zaključek etape napet. "Bilo je hektično. Bil sem preblizu prvim pozicijam, bolj kot sem si želel ob vetru v prsi. Potem se sem uvrstil bolj nazaj v glavnini, ampak v nadaljevanju je bilo noro. Bil sem potrpežljiv in čakal, da se odpre nekaj prostora, da bi se prerinil skozi. Bilo je kar tesno, ampak po včerajšnjem dnevu sem bil danes res odločen zmagati. Bil sem zelo razočaran in danes sem se oddolžil svojim moštvenim kolegom," je v izjavi dejal 26-letni Avstralec.

Brez žrtev ni šlo

Čeprav je bila 11. etapa nekoliko bolj mirna kot vetrovna deseta, brez žrtev ni šlo. 30 kilometrov pred ciljem je prišlo do padca, pri katerem se je ob zoženju v mestecu Lavasseau, huje poškodoval Španec Ion Izagirre (Astana), ki si je poškodoval prsni koš in glavo, potem ko se je zaletel v stavbo ob cesti. Španca so takoj odpeljali v bolnišnico.

🏁 30 km a meta | 💥CAÍDA DE ION IZAGUIRRE💥



🤕El ciclista de @AstanaTeam no puede continuar en la carrera y se retira con una fractura en la clavícula#TourRTVE9S #TDF2020



📺DIRECTO MULTISEÑAL: https://t.co/NdGZMm773P pic.twitter.com/kwFsfWVEPF — Teledeporte (@teledeporte) September 9, 2020

V etapi je zaradi bolezni odstopil tudi Avstrijec Gregor Mühlberger (Bora-Hansgrohe), pred začetkom pa še Davide Formolo, Pogačarjev moštveni kolega, ki si je ob padcu v torkovi etapi zlomil ključnico.

V četrtek bo na sporedu precej bolj zahtevna in razgibana 12. etapa ob Chauvignyja do Sarrana, z 218 kilometri najdaljša na letošnjem Touru.

Izidi 11. etape: 1. Caleb Ewan (Avs) Lotto Soudal 4;00:01

2. Sam Bennett (Irs) Deceuninck-Quickstep

3. Wout van Aert (Bel) Team Jumbo-Visma

4. Bryan Coquard (Fra) B&B Hotels-Vital Concept

5. Clement Venturini (Fra) AG2R la Mondiale

6. Mads Pedersen (Dan) Trek-Segafredo

7. Luka Mezgec (Slo) Mitchelton-Scott

8. Hugo Hofstetter (Fra) Israel Start-Up Nation

9. Oliver Naesen (Bel) AG2R la Mondiale

10. Ryan Gibbons (JAR) NTT Pro Cycling

...

21. Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates isti čas

32. Primož Roglič (Slo) Jumbo-Visma

34. Tadej Pogočar (Slo) UAE Team Emirates

115. Matej Mohorič (Slo) Bahrain-McLaren + 2:26 * - Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe je ciljno črto prečkal drugi, a so ga komisarji kaznovali in potisnili na 85. mesto. Skupni vrstni red: 1. Primož Roglič (Slo) Team Jumbo-Visma 46;15:24

2. Egan Arley Bernal Gomez (Kol) Ineos Grenadiers + 0:21

3. Guillaume Martin (Fra) Cofidis 0:28

4. Romain Bardet (Fra) AG2R la Mondiale 0:30

5. Nairo Quintana (Kol) Team Arkea-Samsic 0:32

6. Rigoberto Uran (Kol) EF Pro Cycling 0:32

7. Tadej Pogačar (Slo) UAE Team Emirates 0:44

8. Adam Yates (VBr) Mitchelton-Scott 1:02

9. Miguel Angel Lopez (Kol) Astana Pro Team 1:15

10. Mikel Landa (Špa) Bahrain McLaren 1:42

…

54. Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 1;07:03

98. Matej Mohorič (Slo) Bahrain-McLaren 1;56:47

105. Luka Mezgec (Slo) Mitchelton-Scott 2;05:40

