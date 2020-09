Avstralec najmočnejši v napetem šprintu, Sagan zaradi prerivanja kaznovan

Ewan je v napetem ciljnem šprintu za nekaj centimetrov prehitel Slovaka Petra Sagana (Bora Hansgrohe) in nosilca zelene majice, Irca Sama Bennetta (Deceuninck QuickStep). Četrti je bil Rogličev vsestranski moštveni kolega pri Jumbo Vismi Wout Van Aert, ki pa ga je Sagan nekoliko odrinil, kar ni ušlo komisarjem dirke, ki so slovaškega zvezdnika diskvalificirali oziroma ga prestavili na začelje glavnine, na 85. mesto. Van Aert je po kazni Saganu napredoval na tretje mesto.

🎬 Relive the final kilometre and the highly competitive finish that saw @CalebEwan win by a whisker to claim his 5th Tour stage win! 🏅 🎬 Retrouvez le dernier kilomètre avec un sprint final de haute volée remporté par @CalebEwan 🏅 #TDF2020 pic.twitter.com/3a9jkN47Ud

Belgijski in slovaški kolesar si v cilju nista imela nič lepega za povedati, drug drugega sta obtoževala oviranja, a kratko je tokrat potegnil Sagan, ki je nekaj škode s tem utrpel tudi v seštevku za zeleno majico najboljšega po točkah.

Van Aertov "pozdrav" Saganu:

V boj za etapno zmago se je vmešal tudi najboljši slovenski šprinter Luka Mezgec (Mitchelton Scott), a na vetru bolj izpostavljeni levi strani cestišča ni imel pravih možnosti za presenečenje. Kljub temu je končal na spoštovanja vrednem osmem mestu, kasneje pa napredoval na sedmo, kar je zanj že tretja uvrstitev med najboljšo deseterico na letošnji francoski pentlji.

Primož Roglič ostaja varno v rumeni majici vodilnega na Dirki po Franciji. Foto: Reuters

Kapetan Jumbo Visme Primož Roglič ostaja trdno v skupnem vodstvu, razlike med najbolje uvrščenimi na dirki se danes niso spremenile. Zasavec ima 22 sekund prednosti pred Kolumbijcem Eganom Bernalom (Ineos Grenadfiers), na sedmem mestu pa je še vedno Tadej Pogačar (UAE Emirates) s 44 sekundami zaostanka za Rogličem.

* - Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe je ciljno črto prečkal drugi, a so ga komisarji kaznovali in potisnili na 85. mesto.

Dirka po Franciji, potek 11. etape (Chatelaillon-Plage - Poitiers, 167,5 km):

Cilj: Caleb Ewan je v napetem ciljnem šprintu premagal Petra Sagana in Sama Bennetta. Luka Mezgec je zasedel osmo mesto.

Sprint peligroso en la etapa 11 del Tour de Francia 2020. Victoria para Caleb Ewan con un movimiento muy peligroso de Peter Sagan. #TDF #TDF20 #TourRTVE9S #TDF2020 🎥 @sporza_koers pic.twitter.com/rQKfJGdrQL — Dany Pro Cycling (@DanyProCycling) September 9, 2020

30 km do cilja - španski kolesar moštva Astana Ion Izagirre Insausti jo je grdo skupil pri padcu v vasici Lavausseau. Na tleh so se znašli še Harold Tejada, Alexey Lutsenko in José Joaquin Rojas. Okrvavljeni Izagirre je v zdravniški oskrbi, Tour pa je zanj končan.

🇪🇸 We hope he's okay but after a crash, Ion Izaguirre has also abandoned stage 11 🔻#TDF2020 pic.twitter.com/M7kL4AShMw — ITV Cycling (@itvcycling) September 9, 2020

35 km do cilja: po več kilometrih trpljenja na kolesu je odstopil oboleli avstrijski kolesar moštva Bora Hansgrohe Gregor Mühlberger. V karavani ostaja še 162 kolesarjev, sporočajo prireditelji Toura.

43 km do cilja - beg Ladagnousa je po 124 kilometrih končan, glavnina ga je ujela in pogoltnila.

60 km do cilja - bežeči Francoz je pobral 20 točk za zmago na letečem cilju v les Grands Ajoncsu, za preostale pa so se udarili šprinterji, ki na letošnjem Touru bijejo srdit in nadvse zanimiv boj za zeleno majico. Ti so v približevanju letečemu cilju močno dvignili tempo na čelu glavnine, prednost Ladagnousa je tako skopnela na minuto in 45 sekund, Sam Bennett pa je bil močnejši od Michaela Morkova, Petra Sagana, Mattea Trentina …

💚 Behind Mathieu Ladagnous, @Sammmy_Be wins the intermediate sprint in the peloton. @petosagan takes fourth place.



💚 Derrière Mathieu Ladagnous, Sam Bennett remporte le sprint du peloton. Peter Sagan prend la 4ème place.#TDF2020 #TDFunited pic.twitter.com/7LJ1mSCAN6 — Tour de France™ (@LeTour) September 9, 2020

Izidi letečega cilja, Les Grands Ajoncs :

1. Matthieu Ladagnous 20 točk

2. Sam Bennett 17

3. Michael Morkov 15

4. Peter Sagan 13

5. Matteo Trentin 11

6. Bryan Coquard 10

7. Jens Debusschere 9

8. Geoffrey Soupe 8

9. Thomas De Gendt 7

10. Ryan Gibbons 6

11. Daniel Oss 5

12. Rémi Cavagna 4

13. Anthony Turgis 3

14. Pierre Latour 2

15. Damiano Caruso 1

76 km do cilja - Ladagnous je vzel tudi edino točko na edinem kategoriziranem gorskem cilju današnje etape (Cote de Cherveux, IV. kategorije), ohranja tudi slabe tri minute prednosti pred glavnino.

⛰️ At the top of the only climb of the day, the peloton arrives 2'57" behind 🇫🇷 @LadagnousMatth.



⛰️ Au sommet de la seule difficulté du jour, le peloton a un retard de 2'57" sur 🇫🇷 @LadagnousMatth.#TDF2020 pic.twitter.com/enJBkUFoYZ — Tour de France™ (@LeTour) September 9, 2020

80 km do cilja - vodilni Ladagnous je v drugi uri etape prekolesaril 37,7 kilometra, povprečna hitrost karavane je za zdaj 39,8 km/h. Francoz ima sicer pred glavnino še 2:50 prednosti.

95 km do cilja - Tadej Pogačar (UAE Emirates) je bil eden tistih, ki je padel v torkovi etapi. Njegov moštveni kolega Davide Formolo si je poškodoval ključnico in že zapustil Tour, slovenski kolesar pa se k sreči ni poškodoval. "Padel sem na hrbet. Na sprejemnik in oddajnik, ki ga nosim na hrbtu. Ne čutim posledic in bom lahko normalno kolesaril," je povedal pred današnjo etapo.

Medtem ima Matthieu Ladagnous (Groupama-FDJ) še vedno tri minute prednosti.

106 km do cilja - "Ne bi se pritoževal, če bi bilo manj stresno. Veter je ponovno, zlasti v prvem delu. Zelo zbrani moramo biti. Vsi moramo dati vsak dan maksimum. Vsi fantje so odlično pripravljeni," je pred začetkom etape za nacionalno televizijo lastnik rumene majice Primož Roglič (Jumbo Visma).

🇫🇷 @LadagnousMatth enjoys a 2'53'' advantage at km 57



Average speeds in km 15-30 (when counter-attackers tried to join the early break):



Ladagnous 41.0km/h

Peloton 50.6km/h #TDF2020 #TDFdata pic.twitter.com/qNbJ7RxFcE — letourdata (@letourdata) September 9, 2020

114 km do cilja - Nič novega na trasi. Matthieu Ladagnous (Groupama-FDJ) še vedno sam vodi v ospredju in ima natanko tri minute naskoka. Povprečna hitrost do zdaj znaša 41 km/h.

140 km do cilja - Francoski tekmovalec Matthieu Ladagnous (Groupama-FDJ) si je prikolesaril 2:13 prednosti. Težko je verjeti, da bi beg uspel, saj bodo ekipe s šprinterji danes iskale svojo priložnost za etapno zmago.

160 km do cilja - V begu je Matthieu Ladagnous (Groupama-FDJ) in ima 1:38 prednosti pred glavnino, v kateri nosi rumeno majico Primož Roglič. V skupnem seštevku za vodilnim zaostaja skoraj dve uri.

🚩 Wheels are rolling! Mathieu Ladagnous immediately at the front.



🚩 L'étape est lancée, et @LadagnousMatth se lance immédiatement à l'offensive.#TDF2020 #TDFunited pic.twitter.com/VZdlS9lR4a — Tour de France™ (@LeTour) September 9, 2020

13.35 - Primož Roglič (Jumbo Visma) je drugi dan v rumeni majici. Pred najbližjim zasledovalcem Eganom Bernalom (Ineos Grenadiers) ima 21 sekund prednosti. Tretji Guillaume Martin zaostaja 28, medtem ko sedmi Tadej Pogačar (Uae Emirates) 44. A se naj v današnji etapi vrstni red med vodilnimi ne bi spremenil, saj je etapa ravninska. Razen če se zgodi kaj nepredvidljivega.

13.27 - Tadej Pogačar je po Fabiu Aruju izgubil še enega pomembnega člana ekipe UAE Emirates Davida Formola, ki si je na torkovi ravninski etapi ob padcu zlomil ključnico.

13.20 – kolesarji so se podali na 167,5 km dolgo pot 11. etape, ki je namenjana šprinterjem. V rumeno majico oblečeni Primož Roglič bo imel nalogo, da skupaj s preostalimi člani ekipe Jumbo Visma nadzira dogajanje na trasi.